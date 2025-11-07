Medicii din Grecia, în grevă pentru a denunţa situaţia „mizerabilă” din spitalele publice

Medicii din Grecia s-au adunat vineri la Atena, în a doua zi de grevă, pentru a denunţa ceea ce consideră a fi o situaţie „mizerabilă” în spitalele publice, atât pentru angajaţi, cât şi pentru pacienţi, relatează AFP.

„Pacienţii suferă. Vieţile lor sunt puse în pericol de deficienţele sistemului" spitalicesc public, în ciuda „eforturilor supraomeneşti" ale personalului aflat în pragul „epuizării", a transmis Federaţia Panelenică a Angajaţilor din Spitalele Publice (POEDHN) într-un comunicat de presă.

Ca răspuns la un apel din partea Federaţiei Sindicatelor Medicilor din Spitalele din Grecia (OENGE), medicii şi lucrătorii din domeniul sănătăţii din spitalele publice s-au adunat pentru a protesta în faţa Ministerului Sănătăţii.

Aceştia denunţă „grava lipsă de personal" din unităţile publice, care nu atrag „niciun interes" în rândul tinerilor profesionişti din cauza salariilor mici şi a condiţiilor dificile de muncă, potrivit POEDHN.

Reduceri bugetare severe în Grecia

Sectorul public de sănătate, inclusiv spitalele, a suferit reduceri bugetare severe în Grecia în timpul crizei financiare (2008-2018). Subfinanţarea cronică a acestuia este denunţată pe scară largă de sindicate.

Cheltuielile actuale cu sănătatea în Grecia se ridică la doar 8,5% din PIB, mai puţin decât media Uniunii Europene (UE) de 10,4%, conform statisticilor din 2022.

„Ceea ce este cu adevărat mizerabil este realitatea pe care o trăim astăzi ca lucrători din domeniul sănătăţii, dar şi ceea ce trăiesc pacienţii", a subliniat Yiannis Galanopoulos, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Medicilor de Spital din Grecia (OENGE).

„Este normal ca pacienţii să fie spitalizaţi pe coridoare?", a întrebat el într-o conferinţă de presă înainte de grevă, referindu-se la numărul insuficient de paturi de spital din Grecia.

El a acuzat guvernul conservator că doreşte să "transforme spitalele publice în unităţi (...) care funcţionează ca nişte afaceri pentru a reduce, în viitor, ponderea din bugetul public alocată sănătăţii".

