Nereguli grave la Spitalul Județean din Reșița. Pacienți „fantomă”, liliac găsit într-un salon și fișe medicale incorecte

Controalele autorităților scot la iveală nereguli grave în spitalele din țară. Pacienți internați fictiv, medicamente decontate pentru bolnavi care nu erau în unitatea sanitară, ori fișe medicale incorecte. Plus încălcări ale normelor de igienă.

Toate acestea înseamnă decontări nejustificate din banii publici de jumătate de miliard de lei doar în câteva unități. Rezultatele controalelor au fost trimise la Parchet.

La Spitalul Județean din Reșița, cei de la Casa de Asigurări de Sănătate au verificat în toiul nopții mai multe secții, printre care cele de pediatrie, ginecologie, ortopedie și pneumologie. Aici, surpriză: pacienții din documente nu erau în saloane.

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „Aveau tratamente prescrise, dar ei nu erau în spital. Mai mult decât atât, colegii de la corpul de control au constatat și situații în care foaie de observație clinică generală era închisă. Erau externări antidatate cu câteva zile înainte.”

Zeci de pacienți investigați în doar 10 zile

În doar 10 zile figurau 633 de pacienți investigați pe spitalizare de o zi. Un număr uriaș dacă luăm în calcul faptul că fiecare dintre ei trebuia să fie consultat, conform legii, cel puțin două ore.

Reprezentanții Spitalului din Reșița nu au dorit, deocamdată, să comenteze situația.

Corespondent Știrile PRO TV: „Un control asemănător a avut loc și la Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu, în secțiile de pediatrie, medicină internă, neurologie, chirurgie și cardiologie. 7 dintre cei 37 de pacienți internați nu erau în unitatea sanitară. Aici au fost constatate și încălcări grave ale normelor de igienă și a condițiilor sanitare. Printre altele, chiar în timpul controlului, într-un salon a fost găsit un liliac.”

Dr. Aureliana Mateuț, directorul medical: „Erau nevoiți din spital, pe motive personale...''

Internări fictive, tratamente false și date inventate

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „Dacă pacientul dorește să părăsească spitalul, el trebuie externat. Nicidecum nu există noțiunea de permisie în timpul internării continue. Aveau diagnostice, aveau și tratamente în derulare, aveau și constante biologice, măsurători de tensiune, de puls și așa mai departe. Evident că au fost internări fictive.”

În mai multe spitale verificate, inspectorii au constatat că apăreau mai mulți pacienți internați pe același pat. Alte practici prin care se decontau mai mulți bani de la stat.

Doar neregulile descoperite în spitalele din Caraș-Severin înseamnă un prejudiciu de jumătate de miliard de lei pentru bugetul de stat.

