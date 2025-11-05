Un infirmier a ucis 10 pacienţi aflaţi în stadiu terminal cu injecții letale, în Germania. Ce sentință a primit

Stiri externe
05-11-2025 | 19:58
pacient spital medici
Shutterstock

Un infirmier a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pentru uciderea a zece pacienţi, de către tribunalul din Aachen, într-o ţară deja marcată de numeroase cazuri de îngrijitori criminali, potrivit AFP.

autor
Aura Trif

În vârstă de 44 de ani, acuzatul, care activa în domeniul îngrijirilor paliative, a fost declarat vinovat şi de 27 de tentative de omor, scrie Agerpres.

Faptele imputate au avut loc în câteva luni, între decembrie 2023 şi mai 2024, la spitalul din Würselen, lângă Aachen.

Tribunalul a urmat cererea parchetului, care solicitase, de asemenea, ca, din cauza gravităţii faptelor, acuzatul să nu poată fi eliberat după 15 ani de detenţie, aşa cum este posibil în mod normal în Germania. Avocaţii apărării ceruseră achitarea sa.

La începutul procesului, în luna martie, infirmierul era acuzat de nouă crime, număr care a crescut la zece în momentul verdictului.

Citește și
Polițiști Germania
Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit

Cum și-ar fi omorât pacienții

Potrivit actului de acuzare, el ar fi administrat supradoze de sedative sau analgezice pacienţilor săi aflaţi în stadiu terminal, majoritatea având o vârstă înaintată.

"Scopul său era să imobilizeze pacienţii care necesitau îngrijiri pentru a avea cât mai puţin de muncă în timpul gărzilor de noapte", se arată în document.

Potrivit acuzării, infirmierul îşi îndeplinea îndatoririle "fără entuziasm" şi "fără motivaţie". În faţa nevoilor pacienţilor care necesitau îngrijiri intense, el s-ar fi arătat "iritat" şi lipsit de empatie.

Parchetul din Aachen a precizat pentru AFP că au avut loc noi exhumări în vederea descoperirii altor victime şi că ar putea avea loc un al doilea proces.

Caz similar, în Berlin

Cazul aminteşte de cel al unui medic specializat în îngrijiri paliative la domiciliu, acuzat de uciderea a 15 pacienţi şi suspectat că ar fi omorât de şase ori mai mulţi, al cărui proces a început pe 14 iulie la Berlin.

Acest medic, în vârstă de 40 de ani, le-ar fi administrat pacienţilor săi, cu vârste între 25 şi 94 de ani, "fără indicaţie medicală sau consimţământ", un sedativ urmat de un relaxant muscular - o combinaţie care duce la paralizia muşchilor respiratori, urmată de stop respirator şi de moarte în câteva minute.

În cel puţin cinci cazuri, el este suspectat că ar fi dat foc locuinţelor victimelor pentru a-şi ascunde crimele.

Germania este de asemenea marcată de cazul unui alt îngrijitor criminal de la începutul anilor 2000: Niels Högel, un fost infirmier diagnosticat cu "tulburare narcisică severă", potrivit psihiatrilor, care a fost condamnat în iunie 2019 la închisoare pe viaţă pentru uciderea a cel puţin 85 de pacienţi în două spitale din landul Saxonia Inferioară (nord). 

30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, condamnare, omor, injectie, infirmiere, pacient,

Dată publicare: 05-11-2025 19:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
Citește și...
Germania va dizolva o asociație musulmană acuzată că respinge drepturile femeilor și incită la ură împotriva Israelului
Stiri externe
Germania va dizolva o asociație musulmană acuzată că respinge drepturile femeilor și incită la ură împotriva Israelului

Ministerul german de Interne a anunţat miercuri dizolvarea asociaţiei „Muslim Interaktiv”, acuzată că se opune ordinii constituţionale prin promovarea unui califat, respinge drepturile femeilor şi incită la ură împotriva Israelului, relatează AFP.

Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit
Stiri externe
Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit

Un șofer român care traversa Germania cu un camion și se îndrepta spre România a fost oprit două zile de poliția din localitatea Amberg. El nu a respectat regulile de circulație și a refuzat vehement să coopereze cu polițiștii. 

Un sirian de 22 de ani a fost arestat la Berlin pentru planificarea unui atac jihadist. Poliția a confiscat obiecte explozive
Stiri externe
Un sirian de 22 de ani a fost arestat la Berlin pentru planificarea unui atac jihadist. Poliția a confiscat obiecte explozive

Autorităţile germane au anunţat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul unei creşteri a violenţelor în Germania, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Recomandări
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Stiri Politice
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații despre acest subiect.

Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar
Stiri Justitie
Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar

Procurorii anticorupție investighează un amplu caz de trafic de influență și corupție care implică oameni de afaceri, politicieni și foști angajați ai serviciilor secrete. Totul a pornit de la proprietarul unei companii avicole din Vaslui.  

Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat
Stiri Economice
Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat

Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 05 Noiembrie 2025

48:01

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28