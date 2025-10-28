Serviciile caravanelor medicale vor fi decontate în regim ambulatoriu. Peste 30.000 de pacienți au beneficiat de consultații

28-10-2025 | 19:36
caravana medici

Serviciile medicale oferite de caravanele mobile vor fi decontate în regim ambulatoriu, iar unitățile sanitare și cele private le vor putea organiza în parteneriat cu asociații și organizații locale.

Liliana Curea

Astfel, tot mai mulți oameni vor avea acces la consultații și analize gratuite.

Sute de localități din România nu au medici de familie, iar oamenii care se simt rău nu merg la oraș la consult. Descoperă bolile doar când în localitățile lor ajunge o caravana medicală.

În fiecare an, aceste caravane sunt organizate de asociațiile de pacienți sau de medicii care vor să ajute bolnavi din zonele rurale. Așa ajung să fie consultați și cei care de foarte mulți ani nu au mai fost văzuți de un doctor.

Corespondent PRO TV: Caravana cu medici a început în anul 2014 cu cinci fondatori voluntari. Acum sunt aproape 80 oameni implicați. Echipele au ajuns în aproape 300 de localități din toată țara și peste 30.000 de pacienți au beneficiat de consultații”.

COVID
Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână

Măsurarea tensiunii arteriale, a glicemiei, EKG-uri sau investigații mai complicate, toate erau plătite din donații și sponsorizări.

Vlad Berbecar, fondator Caravana cu Medici: „Facem consulturi de medicină generală și de specialitate. Avem caravane dedicate pentru copii, pentru sănătatea femeii, în care facem consult ginecologic, papanicolau”.

Autoritățile din sănătate vor deconta aceste servicii realizate prin caravanele medicale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Decontarea în special a materialelor sanitare și a consumabilelor utilizate pe de o parte și de a deconta efectiv serviciul medical realizat în regim ambulatoriu, vorbim de un fel de ambulatoriu mobil”.

Autoritățile iau în calcul, în viitor, și plata suplimentară a medicilor care participă la caravanele medicale.

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

Sursa: Pro TV

