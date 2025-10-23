Legea sănătății, promulgată de președinte. Servicii spitalicești decontate integral pentru pacienții cu boli grave

Președintele Nicușor Dan anunță că săptămâna aceasta a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme importante în domeniul sănătății, parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi.

”Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi”, spune preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Medicii de familie vor putea deschide puncte de lucru în localități mici

Şeful statului arată că, în acelaşi timp, legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale şi întăreşte responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanţă.

”Aplicarea acestei legi va creşte calitatea şi eficienţa serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparenţă sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetăţean”, menţionează preşedintele.

Nicuşor Dan mai arată că o altă lege din pachetul asumat de Guvern pe care a promulgat-o anterior vizează guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

”Legea plafonează diurne, sporuri, indemnizaţii şi alte beneficii în companiile de stat. Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechităţi şi câştiguri excesive şi nejustificate vor fi stopate”, afirmă preşedintele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













