Atutoritățile au anunțat începerea procedurilor de deconectare joi, la ora 7:00, şi se aşteaptă ca, în jurul orei 11:00, aceasta să nu mai furnizeze deloc energie în sistem. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Puterea reactorului 2 de la Cernavodă, singurul rămas în funcțiune, va fi redusă gradual, joi dimineaţă, a explicat directorul centralei, Romei Urjan.

"Asta înseamnă că cei 680 de megawaţi pe care îi producem la ora 11:00 vor fi scoşi din Sistemul Energetic Naţional", a afirmat Romeo Urjan, cu o zi înainte de deconectarea centralei de la sistemul energetic.

El a arătat că energia pe care centrala nucleară nu o va mai furniza în sistem va fi suplinită fie din alte surse, fie din importuri.

Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a explicat că importurile, reducerea voluntară a consumului şi rezervele hidro sunt metodele de a suplini energia pe care centrala de la Cernavodă nu o va mai livra în sistemul naţional.

"Ne bazăm în continuare pe rezervele hidro, în principal derivate din lacurile de acumulare, ne bazăm pe măsurile de reducere voluntară a consumurilor, cred că acolo suntem undeva la între 200 şi 400 de megawaţi real pe vârful de seară, reducere. Ne bazăm pe capacitatea de import crescută, mai ales în relaţia cu Bulgaria, şi urmărim foarte atent prognozele care pot influenţa, din perspectiva noastră, cum a fost ziua de astăzi şi ziua următoare producţie de energie eoliană sporită", a afirmat Sorin Elisei.

Nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcţiune centrala nucleară. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării, pentru următoarele zile, iar la nivel european urmează două săptămâni "de foc", după cum a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi.

Autorităţile române dau asigurări că situaţia dificilă nu îi va afecta în mod direct pe consumatorii casnici şi nici serviciile publice.

"În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Altfel, producţie pentru consumul casnic, pentru oamenii care nu vor simţi nimic în ceea ce priveşte consumul lor, electricitatea la care au acces, serviciile esenţiale, spitale, şcolile sunt închise în această perioadă. Farmacii, fabrici de medicamente, poliţie, instituţii, care asigură funcţionarea statului, nu există nici cel mai mic pericol", a afirmat Cristian Buşoi.

De ce a ajuns România în această situaţie?

"A fost o combinaţie de decizii greşite, de schimbări de miniştri, de politici, de incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă", spunea, la finalul săptămânii trecute, premierul interimar Ilie Bolojan.

Cel puţin în următoarele zece zile, Centrala Nucleară de la Cernavodă nu va putea fi repornită, pentru că prognozele indică o continuă scădere a nivelului Dunării. După ce repornirea centralei va fi posibilă, va mai fi nevoie de o zi sau două până când aceasta va livra energie în sistem.

"Odată luată decizia, având nivelul corespunzător, 24-48 de ore, o zi, două, nu e o problemă, se reporneşte, avem procedurile, e o repornire normală. Trebuie să fim la un nivel (al Dunării - n.r.) mai mare decât suntem acum, nivelul care a adus la oprire", a spus directorul centralei, Romeo Urjan.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Pentru a prelungi funcţionarea Unităţii 2, autorităţile au dislocat o stâncă de pe Dunăre şi au scufundat patru barje, pentru a încerca să direcţioneze un debit mai mare de apă spre Centrala de la Cernavodă.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.