Cristian Buşoi a declarat că, după ce Centrala Nucleară de la Cernavodă va fi deconectată, joi dimineaţă, de la Sistemul Energetic Naţional, pentru următoarele câteva zile se ia în calcul producţia de energie eoliană.

”Pare că prognoza pentru următoarele zile ne arată că vântul ne va ajuta să reducem puţin din această presiune. Pe sâmbătă şi duminică sunt zile mai liniştite, în care oricum importurile erau bine sub 2.000, chiar sub 1.000. Cred că sâmbăta trecută au fost în jur de 600 în orele de vârf. Şi pe totalul zilei chiar am fost net-exportatori în weekend, dacă facem o medie a zilei. Apoi, sigur, vorbim de săptămâna viitoare, de următoarele două săptămâni. Prognoza meteo- şi hidrologică este una rezervată, proastă. E clar că, cel puţin pentru următoarele două săptămâni, sunt puţine şanse să redeschidem vreuna dintre unităţile de la Cernavodă şi atunci, mare parte din cantitatea de electricitate care trebuie pentru funcţionarea economiei şi a Sistemului Energetic Naţional va veni din import, în principal din Bulgaria”, a afirmat Cristian Buşoi, miercuri seară, la Digi 24.

El a arătat că, potrivit comunicărilor primite de la partea bulgară, centrala de la Kozlodui nu este ”în pericol”, iar prin Bulgaria România poate primi electricitate din Grecia, existând discuţii în acest sens.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei a menţionat că România a crescut capacitatea de interconexiune cu ţara vecină în ceea ce priveşete reţelele de electricitate.

”S-a reuşit o creştere a capacităţii de interconexiune cu Bulgaria, chiar în aceste zile. Există o alocare pe care o face NSOI, reţeaua operatorilor de electricitate, transportatori, dar şi operatori de sistem. În general, importurile se fac din toată regiunea, în funcţie de disponibilităţi pe bursele regionale. Şi mai avem, iarăşi pentru că e foarte important, o rezervă în caz că nu găsim aceste importuri, şi anume Unitatea 4 la Rovinari, aflată în rezervă, cu o capacitate nominală de 330 MW, probabil, în realitate, până în 300 MW o producţie zilnică. Şi ceilalţi 300 MW pot fi, oricând, compensaţi din rezervele Hidroelectrica, lacurile de acumulare, partea de rezervă unde, însă, trebuie să existe un anume echilibru şi o anume prudenţă în folosirea acestor rezerve, pentru că, tradiţional, ele sunt păstrate pentru iarnă”, a explicat Buşoi.

El a spus că, potrivit estimărilor făcute la nivel european, ”prognozele pentru următoarele două săptămâni sunt că, pe cantitate de electricitate, nu există nicio problemă de existenţă a unor disponibilităţi” în regiune.