Anxietate. 10 semne ca să o recunoști. Ce pași simpli poți face pentru a te simți mai bine

Este important să înțelegi diferența dintre o îngrijorare trecătoare și o problemă care necesită atenție. Iată cum să recunoști simptomele și ce exerciții simple de respirație poți face ca să te liniștești și să recapeți controlul. Află este anxietatea și cum se manifestă în viața de zi cu zi.

Diferența dintre anxietate și tulburare de anxietate

Anxietatea este o experiență normală, pe care fiecare persoană o trăiește la un moment dat. Este o reacție firească la stres, incertitudine sau potențial pericol. În schimb, tulburarea de anxietate este o afecțiune de sănătate mintală în care aceste stări devin intense, persistente și greu de controlat, afectând viața de zi cu zi. Înțelegerea diferenței este importantă, pentru că una face parte din viața normală, iar cealaltă poate necesita ajutor specializat.

Ce este anxietatea

Anxietatea se manifestă ca o stare de îngrijorare, neliniște sau tensiune legată de ceva ce ar putea să se întâmple. Este strâns legată de mecanismul natural de supraviețuire al corpului, cunoscut drept reacția „luptă sau fugi”. De exemplu, este perfect normal să te simți anxios înainte de un examen, un interviu sau o decizie importantă. În astfel de situații, anxietatea poate fi chiar utilă: îți crește concentrarea, te face mai atent și te motivează să te pregătești mai bine.

Un aspect important de luat în calcul este că anxietatea normală este temporară. După ce situația stresantă trece, starea dispare, iar organismul revine la echilibru. Pe scurt, anxietatea este o reacție de scurtă durată, legată de un context specific. Poate fi neplăcută, dar nu afectează semnificativ funcționarea zilnică.

Ce este tulburarea de anxietate

Tulburarea de anxietate este diferită. Aceasta este un grup de afecțiuni în care anxietatea devine excesivă, de lungă durată și apare adesea fără un motiv clar. Persoanele afectate resimt îngrijorare sau frică disproporționată față de situație. Aceste stări pot dura luni sau chiar ani și sunt dificil de controlat. Spre deosebire de anxietatea obișnuită, aceasta nu dispare după ce trece un eveniment stresant. În multe cazuri, nici nu există un factor declanșator evident. Persoana poate trăi într-o stare constantă de tensiune sau teamă, chiar și în situații banale.

Tulburările de anxietate sunt însoțite și de simptome fizice și emoționale, precum agitație, oboseală, dificultăți de concentrare, iritabilitate, tensiune musculară și probleme de somn. Cel mai important este că aceste simptome afectează viața de zi cu zi, munca, studiile, relațiile și starea generală. Uneori, oamenii ajung să evite anumite situații sau locuri, ceea ce poate agrava problema.

Diferența principală dintre anxietate și tulburarea de anxietate ține de intensitate, durată și impact. Anxietatea normală este temporară și apare în legătură cu o situație concretă. Dispare după ce aceasta trece și nu afectează semnificativ viața zilnică. În schimb, tulburarea de anxietate este persistentă, poate apărea fără o cauză clară și este dificil de controlat. De multe ori, devine copleșitoare și interferează cu activitățile obișnuite.

Cauzele comune ale anxietății

Anxietatea nu are, de obicei, o singură cauză. De cele mai multe ori, apare din combinația mai multor factori, experiențe de viață, predispoziții biologice și obiceiuri zilnice, conform Mayoclinic.com.

Stresul și presiunea de zi cu zi: Stresul constant este una dintre cele mai frecvente cauze. Termenele limită, grijile financiare, responsabilitățile sau schimbările importante pot menține organismul într-o stare continuă de tensiune. Când această stare devine normală, corpul rămâne în alertă, iar în timp poate apărea anxietatea.

Experiențele din trecut: Anumite evenimente pot lăsa urme pe termen lung. Accidentele, pierderile, abuzul sau o perioadă dificilă din viață pot influența modul în care reacționezi la stres, chiar și după ani. Creierul devine mai atent la posibile pericole și reacționează mai rapid decât ar fi necesar.

Factorii genetici: Există și o componentă ereditară. Dacă anxietatea apare în familie, este posibil să existe o predispoziție. Nu înseamnă că va apărea sigur, dar unele persoane pot fi mai sensibile la stres din acest motiv.

Rolul creierului și al hormonilor: Anxietatea este legată și de modul în care funcționează creierul. Dezechilibrele chimice, cum sunt cele legate de serotonină sau dopamină, pot influența reacțiile emoționale. În plus, anumite zone ale creierului pot deveni mai reactive, ceea ce face ca unele situații să pară mai amenințătoare decât sunt în realitate.

Problemele de sănătate: Unele afecțiuni fizice pot contribui la apariția anxietății sau o pot accentua. Tulburările tiroidiene, bolile de inimă, durerile cronice sau problemele respiratorii pot influența starea generală și nivelul de neliniște.

Stilul de viață: Obiceiurile zilnice contează mai mult decât pare. Lipsa somnului, consumul excesiv de cofeină sau alcool și o alimentație dezechilibrată pot intensifica anxietatea. Chiar și oboseala constantă sau mesele neregulate pot face organismul mai sensibil la stres.

Mediul și presiunea socială: Mediul în care trăiești poate avea un impact direct. Așteptările ridicate, conflictele în relații sau expunerea constantă la informații negative pot contribui la o stare de îngrijorare. În timp, aceste influențe se acumulează și pot deveni greu de ignorat.

Semne subtile la care să fii atent

Anxietatea nu apare întotdeauna în mod evident. De multe ori se strecoară în lucruri mici, în felul în care gândești, reacționezi sau îți simți corpul. Tocmai de aceea, aceste semne sunt ușor de ignorat sau confundate cu oboseala ori stresul de zi cu zi. Unul dintre cele mai frecvente semne este oboseala constantă, chiar și atunci când, teoretic, te odihnești suficient.

Corpul rămâne într-o stare de tensiune, iar asta consumă energie în mod continuu. În același timp, pot apărea dificultăți de concentrare, mintea pare încărcată, iar atenția îți este atrasă de gânduri care rulează în fundal. Pe lângă asta, anxietatea se poate manifesta și prin iritabilitate. Reacțiile devin mai intense, iar lucruri mărunte pot declanșa nervozitate sau nerăbdare. În paralel, corpul poate rămâne încordat fără să îți dai seama. Umerii tensionați, maxilarul încleștat sau durerile de cap frecvente sunt semne fizice care apar treptat. Uneori, efectele se simt și la nivel digestiv. Senzația de „nod în stomac”, balonarea sau greața pot apărea fără o cauză clară. La fel de frecvente sunt și problemele de somn, chiar dacă ești obosit, îți este greu să adormi sau te trezești fără să te simți odihnit.

Un alt semn este gândirea excesivă. Poți ajunge să analizezi în mod repetat aceleași situații, să anticipezi scenarii negative sau să îți fie greu să „oprești” fluxul de gânduri. În timp, asta devine obositor și îți afectează capacitatea de a te relaxa. Pe măsură ce anxietatea persistă, pot apărea și schimbări de comportament. De exemplu, începi să eviți anumite situații, interacțiuni sociale, responsabilități sau contexte noi, chiar dacă înainte nu reprezentau o problemă.

De asemenea, poate exista o stare constantă de neliniște. Chiar și atunci când totul pare în regulă, rămâne o senzație vagă că ceva nu este în ordine. Aceasta este adesea însoțită de reacții fizice ușoare, cum ar fi bătăi mai rapide ale inimii, respirație superficială sau transpirație discretă.