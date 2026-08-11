Din cele 27 de proiecte aprobate inițial de Guvern în 2023, lista a fost restrânsă succesiv, până la opt proiecte păstrate în PNRR. În prezent, șapte dintre acestea sunt în stadii avansate și pot fi finalizate până la 31 august 2026, în timp ce spitalul „Mama și Copilul” de la Constanța va continua cu finanțare europeană prin Programul Sănătate.

În portofoliul PNRR au rămas opt proiecte de spitale. Situația acestora este urmărită în aceste zile de Ministerul Sănătății, în condițiile în care 31 august 2026 reprezintă termenul-limită pentru finalizarea proiectelor PNRR. Ministrul interimar al Sănătății a avut o videoconferință cu reprezentanții spitalelor, constructorilor și autorităților locale pentru a verifica stadiul fiecărei investiții și măsurile necesare pentru respectarea termenelor.

„Am verificat, împreună cu echipele implicate, situația fiecărui spital în parte. Acum, cel mai important este să respectăm graficele și să nu pierdem nicio zi. Un proiect nu este gata atunci când avem doar o clădire ridicată. Este gata când lucrările sunt recepționate, echipamentele sunt la locul lor, utilitățile funcționează și putem pune infrastructura în slujba pacientului. De aceea, urmărim fiecare etapă și fiecare termen”, a declarat ministrul.

Potrivit situației prezentate de Ministerul Sănătății, mai multe dintre investițiile rămase în PNRR se află în ultimele etape de execuție și recepție.

Stadiul lucrărilor la spitalele rămase în PNRR

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița-Năsăud - Noul corp de clădire este finalizat și recepționat. Până la sfârșitul săptămânii este prevăzută finalizarea digitalizării integrale a unității sanitare și livrarea noilor echipamente medicale achiziționate prin PNRR.

În ceea ce privește clădirea existentă, lucrările de reabilitare și modernizare sunt aproape de final, iar procedura de recepție urmează să înceapă după 14 august.

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” – Zerlendi - Investiția a ajuns la etapa ultimelor finisaje. Pe șantier lucrează în ritm susținut peste 350 de muncitori, iar recepția finală este estimată după 25 august.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Sunt în curs de finalizare achizițiile de mobilier, paturi și echipamente medicale. Procedurile de recepție urmează să înceapă după 13 august.

Spitalul Militar de Urgență Craiova - Proiectul a fost finalizat, iar noul pavilion este deplin funcțional.

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu - Investiția este finalizată, iar recepția este programată pentru săptămâna viitoare.

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” – Balotești - Corpul nou de clădire este recepționat. Procedurile pentru recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii existente urmează să înceapă după 20 august.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș - Investiția este finalizată, însă punerea efectivă în funcțiune depinde de rezolvarea unor probleme privind utilitățile – apă, gaze și energie electrică.

Pentru accelerarea soluționării acestor probleme, ministrul interimar al Sănătății a instituit un comandament local de urgență, împreună cu autoritățile locale și instituțiile responsabile.

Spitalul „Mama și Copilul” din Constanța va continua prin Programul Sănătate

În cazul proiectului Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța – „Mama și Copilul”, gradul de execuție era de aproximativ 69% la jumătatea lunii iulie. Investiția nu poate fi finalizată în termenul PNRR, astfel că lucrările vor continua prin Programul Sănătate, după încheierea finanțării prin PNRR. Ministerul Sănătății urmărește însă decontarea unui volum cât mai mare de lucrări din fondurile PNRR până la 31 august.

În 2023, Guvernul aproba 27 de obiective pentru finanțare prin PNRR. Ulterior, proiectele au fost reevaluate și lista a fost redusă de mai multe ori. În 2025, în PNRR mai rămăseseră opt proiecte, iar în vara lui 2026 unul dintre acestea – Constanța – a devenit clar că nu poate fi finalizat până la termenul-limită. Ministerul Sănătății a cerut ca procedurile de recepție să înceapă imediat ce stadiul lucrărilor permite acest lucru, fără a aștepta ultima zi a termenului PNRR. În următoarele săptămâni, aceste proiecte vor trece de la șantier la recepție, de la recepție la dotare și, acolo unde toate condițiile sunt îndeplinite, de la investiție la furnizarea efectivă de servicii medicale.

9 spitale cu proiecte începute din PNRR vor fi terminate prin Programul Sănătate 2021-2027.