Pașaportul este documentul oficial care permite trecerea frontierelor și reprezintă, în străinătate, principala dovadă a identității și cetățeniei. Pentru aproape toți oamenii, este indispensabil atunci când călătoresc în afara țării, relatează Zena.

Există însă trei persoane care nu au nevoie de pașaport: regele Charles al III-lea, împăratul Japoniei Naruhito și împărăteasa Masako.

Care este explicația

Regele Charles al III-lea beneficiază de acest privilegiu deoarece pașapoartele britanice sunt emise în numele monarhului. Astfel, suveranul nu are nevoie de propriul pașaport, întrucât documentul este emis în numele său. Regina Camilla, prințul William, Kate Middleton și ceilalți membri ai familiei regale trebuie însă să dețină documente de călătorie valabile.

În Japonia, regula este diferită, dar rezultatul este același. În 1971, Ministerul de Externe a stabilit că ar fi nepotrivit ca împăratul să dețină un pașaport obișnuit sau să treacă prin procedurile de imigrare și viză aplicate cetățenilor.

Când împăratul sau împărăteasa călătoresc în străinătate, autoritățile japoneze informează în prealabil țara vizitată, iar la sosire este prezentat un document oficial în locul pașaportului.

Privilegiul are legătură cu statutul constituțional al împăratului, descris drept „simbol al statului și al unității poporului”. Rolul său este unul reprezentativ și simbolic, fără atribuții politice.

Astfel, regele Charles al III-lea, împăratul Naruhito și împărăteasa Masako sunt singurele trei persoane din lume care pot călători fără pașaport. Pentru ceilalți, documentul rămâne esențial atunci când trec frontierele.