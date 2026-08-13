Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30, conform MApN.

După ce au fost detectate țintele, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche.

La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 02.42.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.