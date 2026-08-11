Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași, conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări.

Câte posturi au fost deblocate la Spitalul Universitar

Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, Guvernul a aprobat deblocarea a 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardieri, iar 55 pentru medici. A început deja depunerea dosarelor.

Conf. univ. dr. Mihai Popescu, șeful secției ATI SUUB: Sperăm că se vor înscrie cât mai mulți candidați apți, educarea personalului medical care să activeze într-un spital de urgență necesită foarte mult, o investiție foarte mare din partea personalului care există, cat și din partea celor care vin, care trebuie să fie dornici de muncă, dornici să lucreze într-un mediu atât de dificil, atât fizic, cât și psihologic.

Iar la Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni din Capitală s-a dat undă verde pentru ocuparea a 124 de locuri vacante. Primele scoase la concurs vor fi pentru medici radiologi, urgentiști și asistente în secția ATI.

Spitalele județene care fac cele mai multe angajări

După Capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș si Cluj. Iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt, pe lângă Universitarul din Capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani.

Corespondent ȘtirileProTV: Ocuparea posturilor într-un spital de stat este un proces care trebuie să parcurgă câteva etape. După ce este publicat anunțul, sunt 10 zile lucrătoare pentru depunerea dosarelor. Urmează selecția și validarea acestora, unde pot apărea contestații. După rezolvare, se programează probele: una scrisă, apoi interviu. Evident și aici pot fi contestații. Prin urmare, în mod realist, primele angajări ar putea apărea la sfârșitul lui august sau începutul lui septembrie.

Iar acesta este procesul pentru asistenții medicali și pentru personalul auxiliar. În cazul medicilor poate dura mai mult, pentru că este nevoie de întrunirea unor comisii pentru fiecare specialitate.

Există însă și situații când nu se găsesc doritori. Șefa de la neurologie din Spitalul Județean Alexandria caută colegi de multă vreme chiar dacă secția este renovată și bine dotată.

Dr. Elena Mălureanu, șefa secției de neurologie SPU Alexandria: Avem 2 saloane de UAVCA, acreditate anul trecut, absolut dotate cu tot ceea ce trebuie, dispunem de absolut orice este nou la ora aceasta în neurologie, nu avem resursă umană, aici este cea mai mare problemă.

În total, Guvernul a deblocat aproape 6 mii 500 de posturi in spitale și peste 390 la serviciile de ambulanță.