A apărut o nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șapte copii infectați. Ce s-a descoperit

Stiri Sanatate
07-10-2025 | 08:27
Spital Iași
Pro Tv

A fost descoperită o nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au fost infectați cu bacteria Serratia, care le-a adus moartea.

autor
Mariana Apostoaie

Președintele Consiliului Județean Iași a vorbit despre ce este în neregulă, la mai bine de o săptămână de la vizita ministrului Sănătății.

Pe lângă lipsa chiuvetelor, pereții sunt scorojiți de la infiltrațiile de apă, iar toate geamurile au igrasie la interior, pentru că nu pot fi deschise.

Mai grav este că nimeni din cadrul personalului medical nu a semnalat lipsa dotărilor în ultimii doi ani și jumătate, de când a fost renovată și redeschisă secția de Terapie Intensivă.

Spitalul fusese modernizat cu 138 de milioane de lei, bani europeni.

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași: „În corpul A, pe lângă grupurile sanitare, ar fi trebuit să mai fie și o chiuvetă pe un perete al salonului. Acest lucru va fi remediat. Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm. Toți cei care se fac responsabili vor plăti.”

Ilie Cheșa, fost viceprimar al Aradului, vizat de două anchete. Soția sa și alți doi apropiați, suspecți

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, copii, moarte, spitalul Sfânta Maria, Bacterie,

Dată publicare: 07-10-2025 08:27

