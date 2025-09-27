Ministrul Sănătății va coordona controlul la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit de la aceeași bacterie

Stiri actuale
27-09-2025 | 10:27
Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iaşi, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria".

autor
Aura Trif

În jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu toţi factorii implicaţi, iar ministrul va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria "Serratia Marcescens".

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi. Controlul este în desfăşurare, anunţat vineri MS, într-un comunicat de presă.

Ministerul Sănătăţii a anunţat, vineri, sancţiunile aplicate de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria", după apariţia focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Citește și
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă

Ce sancțiuni a primit spitalul

Conform unui comunicat de presă, până în prezent au fost aplicate următoarele sancţiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi:
* epidemiologul spitalului a fost amendat cu suma 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale;
* medicul ATI a primit o amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor;
* unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor.

La nivelul instituţiei s-au dispus:
* suspendarea internărilor în secţia ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secţiei şi a vizitatorilor/aparţinătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;
* utilizarea echipamentului de protecţie şi igiena adecvată a mâinilor personalului medical;
* continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secţia ATI şi intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;
* repetarea probei de apă potabilă din reţea, sală cateter;
* suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcţie de rezultatele obţinute, conforme sau neconforme;
* testarea în continuare a materialelor sterile achiziţionate din afara unităţii sanitare şi utilizarea mănuşilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

„Serratia marcescens” – o bacterie care se dezvoltă frecvent în medii umede, rezistentă la multe antibiotice – este agentul patogen care s-a infiltrat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

În total, 9 copii cu imunitatea slăbită, vulnerabili la infecții, au fost afectați. Primul caz a apărut pe 7 septembrie, iar pe 13 pacientul infectat, un băiețel de o lună, a decedat. Spitalul, spune Ministerul Sănătății, a raportat situația la DSP cu întârziere, când erau deja 4 pacienți infectați.

Focar de infecție a fost declarat abia pe 15 septembrie – la 8 zile după apariția primului caz. 16 septembrie a fost ziua cu cele mai multe cazuri apărute. Bacteria Serratia a fost găsită atunci la 6 pacienți. Trei dintre copiii care au murit erau nou-născuți. Conducerea spitalului spune că până acum nu s-a depistat sursa infecției.

Președintele Nicușor Dan consideră că ce s-a întâmplat la spitalul din Iași „este o dramă inacceptabilă” și a cerut „transparență totală privind rezultatele corpului de control”. În același timp, a cerut ministrului Sănătății și Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale în spitalele din România.

Percheziţii de amploare în Bihor. Șapte bărbați, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, copii, control, bacterie periculoasă,

Dată publicare: 27-09-2025 10:27

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Au apărut voturile pentru Balonul de Aur
Ireal! Au apărut voturile pentru Balonul de Aur
Citește și...
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă
Stiri actuale
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa.

Ministrul Sănătăţii, despre focarul de la Spitalul din Iaşi: Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii, despre focarul de la Spitalul din Iaşi: Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focarului de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”.

Recomandări
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”
Stiri externe
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.  

Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Stiri externe
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28