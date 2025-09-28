Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos administrativ mai mare nu am văzut”

28-09-2025 | 16:29
spital iasi

Alexandru Rogobete afirmă în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

Ioana Andreescu

Ministrul precizează că nu se poate pune problema subfinanţării unităţii medicale ieşene, arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a întâlnit în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

Rogobete respinge ideea conform căreia subfinanţarea ar fi fost cauza apariţiei infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit infectaţi cu o bacterie. În urma vizitei făcute sâmbătă la unitatea medicală, ministrul a declarat că de mult timp nu a văzut un asemenea „haos” în ceea ce priveşte modul în care este administrat spitalul şi sunt aplicate procedurile.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, cu multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3.

Acesta admite că spitalul din Iaşi este unul cu multe dotări şi care „arată foarte bine”.

Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi
Ministrul Sănătății va coordona controlul la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit de la aceeași bacterie

Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care, în multe spitale din România, nu le-am întâlnit, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectanţi, stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu. Probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente. De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital fără infrastructură, ci despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii anunţă că specialiştii ministerului prezenţi al Spitalul Sfânta Maria din Iaşi au prelevat zeci de probe din secţia de anestezie-terapie intensivă, pentru a verifica dacă analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pe probele ridicate din secţia unde mai mulţi copii au fost infectaţi cu o bacterie sunt corecte.

„Astăzi, inspectorii mei, echipa mea, care va rămâne la Iaşi atâta timp cât este nevoie, a luat peste 40 de probe microbiologice noi, din toată secţia de terapie intensivă, suprafeţe, aeromicrofloră şi aşa mai departe pentru a verifica dacă rezultatele pe care DSP Iaşi le-a realizat în trecut sunt valide sau nu”, a anunţat ministrul Sănătăţii la Antena 3, duminică.

Alexandru Rogobete a explicat, la postul de televiziune, că măsura de refacere a analizelor a fost dispusă în contextul în care sâmbătă a solicitat date privind infecţiile din secţia ATI a spitalului, iar datele prezentate arătau că niciun pacient din secţie nu mai este infectat.

