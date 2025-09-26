Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Unii părinți acuză neglijențe ale personalului legate de prevenirea contaminării cu microbi, iar ministrul Sănătății vorbește de o raportare cu întârziere a infecțiilor.

„Toleranță zero, față de erori care ucid copiii, este un principiu, de la care nu putem abdica” – a transmis președintele Nicușor Dan, îndurerat de această tragedie.

„Serratia marcescens” – o bacterie care se dezvoltă frecvent în medii umede, rezistentă la multe antibiotice – este agentul patogen care s-a infiltrat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

În total, 9 copii cu imunitatea slăbită, vulnerabili la infecții, au fost afectați. Primul caz a apărut pe 7 septembrie, iar pe 13 pacientul infectat, un băiețel de o lună, a decedat. Spitalul, spune Ministerul Sănătății, a raportat situația la DSP cu întârziere, când erau deja 4 pacienți infectați.

Acuzațiile unei mame îndurerate

Oana Ivasciuc, mama unei fete de 12 ani care suferea de o boală rară și a murit, vineri, în spitalul de copii din Iași, face acuzații grave la adresa personalului din secția de Terapie Intensivă.

Oana Ivasciuc, mama unei paciente decedate: „Aveam pretenții, mă gândeam că în ATI totul trebuie să fie steril. Nu foloseau mănuși sterile. O asistentă își lua echipamentul, botoceii, halatul și boneta, alta nu, intra fără să fie echipată. Virusul l-a luat din spital, atâta timp cât i-au luat zilnic analize și injecții, erau asistente care dezinfectau înainte și după, dar erau asistente care nu dezinfectau.”

S-au făcut și alte greșeli – anunță Ministerul Sănătății. Spitalului Clinic de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu ar fi luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de ATI.

Focar de infecție a fost declarat abia pe 15 septembrie – la 8 zile după apariția primului caz. 16 septembrie a fost ziua cu cele mai multe cazuri apărute. Bacteria Serratia a fost găsită atunci la 6 pacienți.

Declarația managerului interimar al spitalului

Cătălina Ionescu, managerul interimar al Spitalului „Sf. Maria” Iași: „Din cei 9 pacienți din ATI, 6 pacienți au decedat. Toți pacienții sunt imunocompromiși. În momentul de față, în corpul A al ATI mai există un singur copil. Nu vom interna în acel corp până nu eradicăm focarul.”

Trei dintre copiii care au murit erau nou-născuți. Conducerea spitalului spune că până acum nu s-a depistat sursa infecției.

Mihnea Hurmuzache, medic infecționist: „Este un microorganism care e destul de rar.”

Reporter: „Cum poate ajunge această bacterie într-o secție de ATI?”

Mihnea Hurmuzache, medic infecționist: „Cel mai adesea se întâmplă lucrul acesta, sunt pacienți noi veniți, care sunt contaminați și contaminează și mediul.”

Ministrul Sănătății a trimis corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul din Iași să investigheze situația. Au fost date și primele amenzi: câte zece mii de lei pentru epidemiologul spitalului și un medic ATI și 50 de mii de lei pentru spital.

Sancțiuni aplicate de inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași

Epidemiologul spitalului – 10.000 lei, nerespectarea prevederilor în controlul infecțiilor nosocomiale

Medic ATI – 10.000 lei, nerespectarea protocoalelor și procedurilor

Spitalul – 50.000 lei, nerespectarea protocoalelor și procedurilor

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Este dramatic ce s-a întâmplat acolo și este inacceptabil ca în anul 2025, când discutăm atât de mult despre limitarea infecțiilor nosocomiale, în continuare în multe unități sanitare aceste cazuri să fie mușamalizate și să nu fie raportate pentru a putea limita aceste infecții. Nu spun că puteam evita decesele, dar cu siguranță dacă cei de acolo ar fi raportat la timp puteam limita răspândirea infecției.”

Sub protecția anonimatului, un medic de la spitalul Sf. Maria din Iași face și el acuzații grave.

Medic la Spitalul „Sf. Maria” Iași: „La raportul de gardă au semnalat faptul că este o infecție foarte gravă și că ar trebui închisă secția. Șefa secției nu a fost de acord să se închidă secția, măsurile luate au fost jumătăți de măsură vis-a-vis de o infecție atât de gravă, în sensul că să se limiteze accesul aparținătorilor, toată lumea să se spele pe mâini. Deja erau 6 decese, erau încă patru pacienți infectați și atunci au venit să ia probe.”

Șefa secției ATI nu a putut fi contactată până la această oră pentru a-și exprima punctul de vedere.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

„Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica.” – a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele republicii, Nicușor Dan, consideră că ce s-a întâmplat la spitalul din Iași „este o dramă inacceptabilă” și a cerut „transparență totală privind rezultatele corpului de control”. În același timp, a cerut ministrului Sănătății și Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale în spitalele din România.

Situația este gestionată, la această oră, de o celulă de criză constituită la solicitarea ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a anunțat că vor urma demiteri, dacă se va confirma că au existat persoane care au mușamalizat sau nu au raportat infecțiile, ori nu au respectat protocoalele medicale.

Ministerul Sănătății a precizat, pe de altă parte, că, potrivit informațiilor primite până în acest moment, nu există o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate actului medical, alte boli de care sufereau pacienții și decesele raportate.

Experții în medicină legală sunt cei care vor stabili dacă bacteria Serratia a cauzat, într-adevăr, moartea pacienților.

Un raport complet, cu rezultatele anchetelor aflate în desfășurare, ar trebui să fie făcut public în perioada următoare.

