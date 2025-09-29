Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces

Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie.

Reprezentanţi ai Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti au precizat pentru News.ro că bebeluşul a fost adus de la Spitalul ”Sfânta Maria”, din Iaşi. Copilul a decedat sâmbătă.

Surse medicale afirmă că el era infectat cu aceeaşi bacterie care a dus la decesul altor şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare din Iaşi.

Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, vineri, că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese.

Într-o primă fază, au fost date amenzi de câte 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI, unitatea medicală primind o amendă de 50.000 de lei.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz. Ulterior, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut schimbarea din funcţie a managerului spitalului şi a demis conducerea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică.

„Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (...) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

El a mai spus că că „un haos mai mare administrativ şi procedural” nu a văzut de mult într-un spital. Ministrul a precizat că nu se poate pune problema subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

Totodată, a dezvăluit că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, a constatat că unele dintre angajatele din ATI poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru în cazul acestor angajaţi.

Alexandru Rogobete a subliniat că în acest caz există ”indicii din zona penalului”.

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

