Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șase copii au murit de la aceeași bacterie

Stiri actuale
29-09-2025 | 12:33
spital iasi

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că l-a demis pe managerul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical.

autor
Mihaela Ivăncică

Decizia a fost luată după ce, la unitatea medicală respectivă, şase dintre cei nouă copii internaţi în corpul A al ATI au murit, ei fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

"Orice declaraţie privind ceea ce s-a întâmplat la Spitalul 'Sf Maria' va fi făcută după finalizarea raportului Corpului de Control al Prim-ministrului. Până nu vom vedea care sunt concluziile nu ne vom pronunţa nici despre partea medicală. Doamna Cătălina Ionescu este astăzi managerul Spitalului 'Sf Maria', iar ulterior se va întoarce în funcţia de manager medical în cadrul acestui spital", a declarat preşedintele CJ Iaşi.

Costel Alexe a mai spus că propunerea pentru funcţia de manager este medicul primar Radu Constantin Luca, care lucrează în această unitate medicală din 2007, când a fost angajat ca rezident, iar din 2014, ca medic specialist.

"E un medic cu experienţă în cadrul Spitalului 'Sf Maria', un om implicat atunci când vine vorba despre activitatea medicală. Sunt convins că în această perioadă va reuşi să facă faţă şi provocărilor şi, mai ales, să asigure bunul mers al funcţionării spitalului. Referinţele sunt foarte bune din partea colegilor din spital", a declarat preşedintele CJ Iaşi.

Citește și
avion
Filmul accidentului aviatic de la Iaşi. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului. „Toată benzina a curs pe el”

Totodată, a punctat Alexe, marţi a invitat la discuţii şi Consiliul de Administraţie al Spitalului pentru copii, dar şi al altor unităţi medicale din subordine, "pentru o discuţie constructivă", "pentru a nu mai avea astfel de evenimente".

Șase decese începând cu 7 septembrie

Managerul interimar al Spitalului pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, presei, că şase dintre cei nouă copii internaţi la ATI au decedat începând cu 7 septembrie, ultimele două decese fiind înregistrate în cursul zilei respective.

Toate cele nouă cazuri identificate cu această infecţie sunt în secţia de ATI, din corpul A al unităţii medicale, care între timp a fost închisă şi nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecţie cu Serratia.

"Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germen multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat", a declarat Cătălina Ionescu.

Ea a răspuns jurnaliştilor că a căutat "orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecţie".

"Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat - de pe suprafeţe, din apă, din ventilaţie, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluţii sterile, toate, până la acest moment, au ieşit negative. Mai avem încă culturi în lucru. (...) Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aş bloca laboratorul spitalului şi nu ar mai putea face celelalte analize la pacienţi. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieşit negativ", a declarat managerul interimar al Spitalului "Sf Maria".

Zeci de infecții nosocomiale raportate de DSP Iași

Conform datelor furnizate de DSP Iaşi pentru AGERPRES, în primul trimestru al acestui an, la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" Iaşi au fost raportate 75 de cazuri de infecţii nosocomiale de rutină, dintre care 38 la clinica de pediatrie, 9 la Chirurgie şi 28 la ATI.

În trimestrul al doilea, la aceeaşi unitate medicală au fost raportate 87 de infecţii nosocomiale de rutină, dintre care 27 la clinica de pediatrie, 21 la Chirurgie şi 36 la ATI.

În luna iulie la au fost raportate 26 de infecţii nosocomiale de rutină, 17 dintre acestea fiind la ATI, cinci la clinica de pediatrie, patru la clinica de chirurgie.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, spital, decese,

Dată publicare: 29-09-2025 12:30

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces
Stiri actuale
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces

Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie.

Filmul accidentului aviatic de la Iaşi. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului. „Toată benzina a curs pe el”
Stiri actuale
Filmul accidentului aviatic de la Iaşi. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului. „Toată benzina a curs pe el”

Pilotul unui avion ultraușor din Iași este în stare critică, după ce aparatul pe care îl conducea s-a prăbușit sâmbătă pe terenul unei unități militare.

Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos administrativ mai mare nu am văzut”
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos administrativ mai mare nu am văzut”

Alexandru Rogobete afirmă în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

Peste 70 de incidente electorale în primele ore de vot la alegerile din Moldova. Caz semnalat în Iași
Stiri actuale
Peste 70 de incidente electorale în primele ore de vot la alegerile din Moldova. Caz semnalat în Iași

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de voatre.

 

Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbușit la Iași a rămas fără ambele picioare. Care este starea copilotului
Stiri actuale
Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbușit la Iași a rămas fără ambele picioare. Care este starea copilotului

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni, sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme
Stiri externe
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii
Stiri Politice
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii

Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. Banii ar urma să se ducă în special la pensii, salarii și investiții.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Septembrie 2025

03:12:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28