Medicii de la Bagdasar-Arseni acuzați de moartea unui pacient cu arsuri majore au fost puși sub control judiciar

30-10-2025 | 20:20
Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, reținuți într-un dosar de malpraxis, au fost puși joi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Mădălina Stețco

Ei sunt cercetați după moartea unui pacient care suferise arsuri pe 70% din suprafața corpului.

Audierile de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au durat mai puțin de două ore. Șeful secției pentru pacienți cu arsuri grave și fosta colegă a acestuia sunt acuzați de ucidere din culpă.

Procurorii susțin că medicii nu ar fi acordat îngrijirile necesare și ar fi omis să evalueze corect leziunile pacientului. Mai mult, șeful secției ar fi încercat să falsifice documente medicale pentru a ascunde greșelile.

