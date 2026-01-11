Extrageri Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 11 ianuarie 2026. Premiile uriașe puse în joc

Loto 6/49
11-01-2026 | 09:17
loto

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi.

autor
Lorena Mihăilă

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 5,41 milioane de lei (1,06 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de 46,97 milioane de lei (9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a acesta depăşeşte 570.900 de lei (peste 112.200 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (43.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul a ajuns la 139.400 de lei (27.400 de euro), în timp ce la aceeaşi categorie a jocului Super Noroc se înregistrează peste 145.200 de lei (28.500 de euro).

Citește și
loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 8 ianuarie 2026. Care sunt numerele extrase

Un câștigător din Turda

Loteria Română anunţă că la tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat joi un câştig în valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Turda.

De asemenea, la tragerea Joker, tot la categoria a III-a, au f9ost consemnate două câştiguri în valoare de 101.509,85 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Bucureşti, sector 5 şi pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: loto, joker, noroc,

Dată publicare: 11-01-2026 09:17

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 8 ianuarie 2026. Care sunt numerele extrase
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 8 ianuarie 2026. Care sunt numerele extrase

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri.

Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker - 31 decembrie 2025. Numerele extrase la Tragerile Speciale de Anul Nou
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker - 31 decembrie 2025. Numerele extrase la Tragerile Speciale de Anul Nou

Loteria Română a organizat miercuri, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri una principală și una suplimentară.

Extrageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 18 decembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc
Loto 6/49
Extrageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 18 decembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a acordat, la tragerile loto de duminică, peste 25.600 de câştiguri.

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59