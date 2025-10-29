Ministrul Sănătății: „Medicii vor putea să sesizeze abuzurile din spitale la care sunt supuși printr-un formular electronic”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri seară că, din luna noiembrie, medicii şi asistenţii medicali vor avea posibilitatea să sesizeze Ministerul Sănătăţii privind problemele din spitale.

Acestea fac referire la abuzuri sau comportamente inadecvate ale şefilor.

Potrivit ministrului, pe site-ul Ministerului Sănătăţii va exista un formular pe care angajaţii din sistemul medical îl vor putea accesa pentru a scrie nemulţumirile sau problemele cu care se confruntă.

„Pe site-ul Ministerului Sănătăţii va apărea un formular în care vreau să ascult părerea personalului medical. Va exista un formular electronic în care medicii, inclusiv medicii rezidenţi, să scrie și să sesizeze toate problemele pe care le întâmpină. Medici specialişti, infirmiere, asistente și personalul medical în general vor avea ocazia să sesizeze în acel formular ce nu funcţionează. Pot sesiza abuzuri sau comportamente inadecvate ale şefilor de secţie, ale coordonatorilor de rezidenţiat sau ale altor persoane relevante”, a explicat ministrul Sănătăţii la Medika TV.

Alexandru Rogobete a precizat că doar el va vedea numele persoanei care a făcut sesizarea.

„Spun un lucru important și îl subliniez: singura persoană care va vedea numele și prenumele celui care a sesizat voi fi eu. Conform legislaţiei, în România nu poţi face o sesizare decât dacă te semnezi cu nume și prenume; sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Platforma va obliga personalul să scrie numele și prenumele. Sistemul va de-identifica datele în momentul în care acestea vor ajunge la Colegiul Medicilor, la Corpul de Control sau la Serviciul de Etică din Ministerul Sănătăţii. Doar eu voi putea vedea cine a făcut sesizarea și asigur că datele vor rămâne confidenţiale”, a adăugat ministrul.

