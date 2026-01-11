Aproape jumătate din leva au fost deja retrași din circulație în Bulgaria. Peste trei miliarde de euro au intrat pe piață

Bulgari euro
Potrivit datelor Băncii Naționale a Bulgariei (BNB) la 9 ianuarie, 48% din leva au fost deja retrași din circulație, iar volumul total al levei bulgare în circulație se ridică la 16,1 miliarde de leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro.

Claudia Alionescu

Potrivit datelor BNB de la sfârșitul lunii decembrie, leva retrași din circulație reprezentau aproximativ 36%, ceea ce arată că în primele zile ale lunii ianuarie procesul s-a accelerat semnificativ, relatează dnevnik.bg.

În circulație au fost puse bancnote și monede euro în valoare totală de peste 3,1 miliarde de euro, menționează banca centrală.

Acestea sunt și primele date furnizate de BNB privind volumul bancnotelor și monedelor euro în circulația monetară a Bulgariei după 1 ianuarie.

Potrivit datelor BNB, totalul bancnotelor ce urmează a fi retrase este de aproximativ 640 de tone (aproximativ 32 de camioane), iar monedele de mici valori (stotinki) se ridică la aproximativ 7.700 de tone (aproximativ 385 de camioane).

La data de 1 ianuarie 2026, Bulgaria a intrat oficial în zona euro.

Sursa: dnevnik.bg, dnevnik.bg

