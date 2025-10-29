Medicii din Buzău nu mai vor să facă gărzi după reacțiile „mizerabile” privind moartea medicului Ștefania Szabo

Preşedintele Colegiului Medicilor din Buzău afirmă că unii medici de la SJU Buzău nu mai vor să facă gărzi din cauza presiunii și a atacurilor verbale primite pe rețelele de socializare.  

Situația este asemănătoare cu cea trăită de medicul Ştefania Szabo înainte de decesul ei.

Atunci, zeci de mesaje jignitoare şi defăimătoare au fost postate la articolele de presă în care medicul Szabo, în calitatea sa de director medical, venea cu lămuriri privind o sesizare a unei mămici care reclama modul în care i-a fost tratat bebeluşul.

Conform medicului Dragoş Porumb, cadrele medicale din SJU Buzău sunt revoltate din cauza valului de critici nefondate aduse medicilor şi de aceea unii dintre ei iau în calcul să nu mai facă gărzi.

„Principala problemă pe care au ridicat-o colegii mei este comentariile absolut mizerabile vizavi de medici în general şi de doctorul decedat, în particular. Trebuie găsite soluţii pentru a proteja corpul medical de injurii nefondate. Există o suprasolicitare în gărzi. În plus, plata gărzilor e la nivelul anilor 2017-2018, când salariile erau mai mici şi atunci cei care compară cu sistemul privat, de exemplu colegi din cardiologie sau neurologie, nu mai doresc să mai facă gărzi în asemenea condiţii. Încercăm să mediem, să ajungem la un numitor comun pentru toată lumea”, a declarat Dragoş Porumb.

Supraaglomerarea unităților de primiri urgențe

Conform preşedintelui Colegiului Medicilor Buzău, o altă problemă este supraaglomerarea unităţilor de primiri urgenţe, generată de numărul mare al pacienţilor care se prezintă la spital deşi nu sunt nici pe departe urgenţe medicale: „Din 200 de oameni care se prezintă la UPU, 50 sunt urgenţe. Restul sunt cazuri cronice care se pot rezolva la medicii de familie sau în ambulatoriu, de exemplu. Dar, din cauza legislaţiei, orice om care se prezintă la urgenţe trebuie tratat. Beneficiază de analize, de ecografii, de CT, pe care le-ar putea face în ambulatoriu, însă dacă vine la UPU le face la orice oră doreşte persoana respectivă, inclusiv neasiguraţii.”

Medicul ortoped Dragoş Porumb este în prezent preşedintele Colegiului Medicilor din Buzău, însă înainte de această numire a ocupat acelaşi post ca medicul Ştefania Szabo, găsită decedată marţi dimineaţă în camera de gardă a SJU Buzău.

Porumb şi-a dat demisia din funcţia de director medical în anul 2018, la circa un an de la numire, invocând, la acel moment, faptul că postul este prea solicitant şi nu îi mai lasă timp să îşi exercite profesia de medic.

