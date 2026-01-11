Ceremonia din L.A. a Globurilor de Aur 2026 va fi difuzată în direct pe VOYO. Ce pelicule sunt printre marile favorite

La Hollywood, a început numărătoarea inversă până la Globurile de Aur. Printre marile favorite se numără pelicula „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio, și serialele „The Pitt” și „White Lotus”.

Ceremonia din Los Angeles va fi transmisă în direct, la noapte, și pe platforma VOYO.

„O luptă după alta”, pelicula care îl are în rolul principal pe Leonardo DiCaprio, a primit cele mai multe nominalizări: nouă, în total, la categorii precum cel mai bun film și cel mai bun regizor. Filmul spune povestea unui fost revoluționar urmărit de un ofițer corupt, care îi răpește fiica.

Pe lista nominalizărilor pentru cea mai bună interpretare masculină se regăsesc actori precum Benicio del Toro și Sean Penn.

Julia Roberts și Jennifer Lawrence se luptă pentru titlul de cea mai bună actriță.

Producțiile unor platforme de streaming, precum „The Pitt: Spitalul”, „Diplomata” și „White Lotus”, sunt cel mai bine cotate pentru trofeul pentru cel mai bun serial.

Cât despre gazda premiilor, actrița Nikki Glaser revine pentru al doilea an consecutiv ca amfitrion la Globurile de Aur.

Însă, înaintea marii gale ce va avea loc la noapte, organizatorii au acordat câteva trofee speciale. Actrițele Helen Mirren și Sarah Jessica Parker au fost premiate pentru întreaga lor carieră.

Protagonista din serialul „Totul despre sex” a primit trofeul chiar de la soțul ei, Matthew Broderick.

Sarah J. Parker: „Părinților mei, care au făcut tot posibilul să aibă bani și timp, în egală măsură, să ne ducă pe mine și pe cei șapte frați ai mei la teatru, la balet, la filarmonică, la cinema, la muzee și să se asigure că nu ieșim din casă fără să avem o carte la noi. Ei au făcut să se nască dragostea mea pentru actorie și au susținut calea către cei 50... pardon, 52 de ani de carieră.”

Helen Mirren a fost sărbătorită, la rândul ei, pentru cele peste șase decenii de carieră în lumea filmului. În acest timp, a primit nenumărate premii, printre care un Oscar, pentru rolul din „The Queen”.

Helen Mirren: „Uau! Stați jos! Vă ordon să vă așezați!

Vă mulțumesc! Mulțumesc Globurilor de Aur! Aceastei asociații îi aparține o parte din sufletul meu pentru că este prima din SUA care mi-a dat un premiu.”

