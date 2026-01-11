Ceremonia din L.A. a Globurilor de Aur 2026 va fi difuzată în direct pe VOYO. Ce pelicule sunt printre marile favorite

Stiri Mondene
11-01-2026 | 09:32
×
Codul embed a fost copiat

La Hollywood, a început numărătoarea inversă până la Globurile de Aur. Printre marile favorite se numără pelicula „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio, și serialele „The Pitt” și „White Lotus”.

autor
Știrile PRO TV

Ceremonia din Los Angeles va fi transmisă în direct, la noapte, și pe platforma VOYO.

„O luptă după alta”, pelicula care îl are în rolul principal pe Leonardo DiCaprio, a primit cele mai multe nominalizări: nouă, în total, la categorii precum cel mai bun film și cel mai bun regizor. Filmul spune povestea unui fost revoluționar urmărit de un ofițer corupt, care îi răpește fiica.

Pe lista nominalizărilor pentru cea mai bună interpretare masculină se regăsesc actori precum Benicio del Toro și Sean Penn.

Julia Roberts și Jennifer Lawrence se luptă pentru titlul de cea mai bună actriță.

Citește și
One Battle After Another
Filmul „One Battle After Another”, despre extremismul american, își confirmă statutul de favorit înainte de Oscaruri

Producțiile unor platforme de streaming, precum „The Pitt: Spitalul”, „Diplomata” și „White Lotus”, sunt cel mai bine cotate pentru trofeul pentru cel mai bun serial.

Cât despre gazda premiilor, actrița Nikki Glaser revine pentru al doilea an consecutiv ca amfitrion la Globurile de Aur.

Însă, înaintea marii gale ce va avea loc la noapte, organizatorii au acordat câteva trofee speciale. Actrițele Helen Mirren și Sarah Jessica Parker au fost premiate pentru întreaga lor carieră.

Protagonista din serialul „Totul despre sex” a primit trofeul chiar de la soțul ei, Matthew Broderick.

Sarah J. Parker: „Părinților mei, care au făcut tot posibilul să aibă bani și timp, în egală măsură, să ne ducă pe mine și pe cei șapte frați ai mei la teatru, la balet, la filarmonică, la cinema, la muzee și să se asigure că nu ieșim din casă fără să avem o carte la noi. Ei au făcut să se nască dragostea mea pentru actorie și au susținut calea către cei 50... pardon, 52 de ani de carieră.”

Helen Mirren a fost sărbătorită, la rândul ei, pentru cele peste șase decenii de carieră în lumea filmului. În acest timp, a primit nenumărate premii, printre care un Oscar, pentru rolul din „The Queen”.

Helen Mirren: „Uau! Stați jos! Vă ordon să vă așezați!
Vă mulțumesc! Mulțumesc Globurilor de Aur! Aceastei asociații îi aparține o parte din sufletul meu pentru că este prima din SUA care mi-a dat un premiu.”

Cazurile de gripă au crescut alarmant în doar o săptămână. Care sunt cele mai afectate zone

Sursa: Pro TV

Etichete: filme, voyo, ceremonie, globurile de aur,

Dată publicare: 11-01-2026 09:30

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Globurile de Aur dau startul sezonului premiilor la Hollywood. Când are loc gala și unde poate fi văzută live
Stiri Mondene
Globurile de Aur dau startul sezonului premiilor la Hollywood. Când are loc gala și unde poate fi văzută live

Până la Oscaruri, cea mai importantă petrecere de la Hollywood va avea loc duminică noaptea, la Los Angeles.

Filmul „One Battle After Another”, despre extremismul american, își confirmă statutul de favorit înainte de Oscaruri
Stiri Mondene
Filmul „One Battle After Another”, despre extremismul american, își confirmă statutul de favorit înainte de Oscaruri

Hollywood va intra în plin sezon al premiilor cu Globurile de Aur de duminică, unde filmul despre extremismul american „One Battle After Another” își va confirma statutul de favorit, cu două luni înainte de Oscaruri.

Globurile de Aur 2026. Lista completă a nominalizărilor. Cine conduce clasamentul cu nouă selecţii
Stiri Mondene
Globurile de Aur 2026. Lista completă a nominalizărilor. Cine conduce clasamentul cu nouă selecţii

Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur are loc duminică, 11 ianuarie, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în România pe VOYO

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59