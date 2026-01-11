Iranul se confruntă cu cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului, fiindcă nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 arestate, în cele două săptămâni de proteste care au zguduit țara, potrivit activiștilor pentru drepturile omului.

Fără pic de răgaz și în ciuda amenințărilor cu pedepse cumplite, iranienii continuă să iasă noapte de noapte în stradă. Imaginea acestei tinere, care își aprinde sfidător țigara, de la portretul incendiat al ayatollahului Khamenei, a devenit rapid simbolul mișcării.

Protestatari: „Moarte dictatorului!”

Procurorul general al Iranului a transmis că manifestanții vor plăti, cităm, „fără indulgență, milă sau concesii”, pentru actele lor ilegale.

În acest timp, pe rețelele sociale circulă imagini care surprind focuri de armă în apropierea grupurilor de manifestanți. Medici de la marile spitale din capitala Teheran au declarat, pentru jurnaliștii BBC, că situația este critică și că sunt copleșiți de numărul mare al răniților. Ei mărturisesc că multe dintre victime sunt rănite de gloanțe.

Criză fără precedent în Iran

John Sparks, Sky News: „De ce ies oamenii în stradă? Totul a început în urmă cu două săptămâni, din cauza stării economice, inflația a crescut imens, iar moneda iraniană s-a prăbușit, prețul orezului și al pâinii a urcat până la cer. Dar toate acestea nu sunt singurele lucruri care alimentează revolta. Oamenii s-au săturat de clasa conducătoare și am văzut deja milioane de cetățeni care cer capitularea regimului. Aceasta ar putea fi cea mai serioasă amenințare la adresa liderilor țării, de la revoluția din 1979, care a dus la căderea monarhiei”.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Moneda națională se schimbă acum la cursul de un dolar pentru 1,4 milioane de riali. Săptămâna trecută am cumpărat un carton de ouă cu 2.200.000 de riali, azi am dat 3.500.000 de riali. Un litru de ulei s-a scumpit de la 790.000 de riali la 1.850.000 de riali. Există și problema aprovizionării. Lipsesc de pe rafturi orezul, uleiul de gătit, asta și pentru că rialul își schimbă atât de mult valoarea încât retailerii nu vor să le pună la vânzare ca să nu iasă în pierdere”.

Iranienii, scoși în stradă de restricțiile impuse de regimul ayatollahilor

Dar mai presus de lipsuri, iranienii se plâng de restricțiile asupra libertăților politice și sociale.

Arash Azizi, istoric: „Această conducere (n.r. iraniană) își ține cetățenii sub opresiune. Spre exemplu, nu-i lasă nici măcar să asculte muzică. O societate urbanizată, modernă iraniană trebuie să rabde un regim care o umilește în felul acesta zilnic”.

Acum, fiul exilat al șahului detronat al Iranului speră să revină la putere și îndeamnă, de la distanță, din Statele Unite, unde trăiește, la greve naționale în Iran.

Reza Pahlavi, fiu sahului exilat: „Să ieșiți pe străzi cu steaguri, imagini și simboluri ca să revendicați spațiile publice. Țelul nostru nu este doar să ieșim în stradă, ci să ne pregătim să punem stăpânire pe centrul orașelor”.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Rămâne neclar de cât sprijin se bucură Pahlavi. Majoritatea protestatarilor sunt tineri care nu au amintiri despre epoca șahului”.

Karim Sadjadpour, cercetător Carnegie Endowment for International Peace: „Cred că regimul iranian se confruntă cu cel mai mare pericol existențial tocmai pentru că și partenerii regionali și globali au fost înlăturați - Bashar Al assad din Siria, Maduro din Venezuela, acoliții regionali decimați de Israel. Și nici nu poate trata cu ușurință amenințările lui Trump drept vorbe goale ținând seama de ce a făcut în Venezuela”.

Surse din Rusia, Marea Britanie și Israel dezvăluie că avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Se presupune că Moscova ar putea să ofere sprijin militar și tehnic regimului. Dar și că ar pregăti evacuarea liderului suprem, împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi - cu tot cu rezervele de aur ale Iranului.

