Moartea doctoriței Ștefania Szabo. Doi medici ar fi făcut declarații contradictorii la audieri

Stiri actuale
31-10-2025 | 09:32
×
Codul embed a fost copiat

Apar informații surprinzătoare în ancheta morții doctoriței de la Spitalul Județean Buzău. Un cadru medical ar fi mărturisit la audieri că a scos din urgență un anestezic fără justificare oficială, iar fiola respectivă ar fi ajuns la Ștefania Szabo.

 

autor
Dan Oprea

La audieri, alte două alte cadre medicale ar fi făcut declarații contradictorii.

La primele audieri care au avut loc la Poliție, un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Buzău ar fi declarat că doctorița Ștefania Szabo i-ar fi cerut o fiolă de anestezic cu câteva ore înainte să moară, iar el i-ar fi dat-o.

Situația nu ar fi fost consemnată oficial în documentele spitalului, contrar regulilor.

Sorin Pătrașcu, managerul SJU Buzău: „Toate secțiile spitalului ridică medicamente pe condica de medicamente. Se ridică de personalul desemnat, de către medici”.

Citește și
colectiv
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Potrivit unor surse din anchetă, există și suspiciunea că alte două cadre medicale ar fi oferit declarații incomplete sau nesincere. Persoanele în cauză vor fi chemate să dea noi declarații.

Se vor extinde cercetările și asupra stocurilor de medicamente ale Spitalului de Urgență din Buzău, dar și a modului în care sunt gestionate substanțele anestezice în această unitate medicală.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, medicul legist Cristian Paparău a afirmat că - în România - unii medici „au cam început să se aboneze” la farmaciile spitalelor” - sugerând un acces necontrolat la substanțe medicamentoase. Specialistul avertizează că, dacă s-ar face o acțiune de testare rapidă în rândul doctorilor, rezultatele ar putea fi surprinzătoare.

Cristian Paparău, medic legist: „Există studii care relatează consumul de anestezice în rândul cadrelor medicale, mai cu seamă în rândul medicilor cunosc cazuri. Inclusiv în România care au decedat în urma unor astfel de substanțe anestezice. Sunt persoane care devin dependente de această substanță și de efectele pe care le produce odată introdusă în organism sau poate fi folosită inclusiv în scop suicidar atunci când se pune o doză mai mare.”

Corespondent PRO TV: „Medicii legiști au stabilit că doctorița Ștefania Szabo a murit în jurul orei 1 noaptea, la nici o oră de la ultimul consult. A fost găsită cinci ore mai târziu de un coleg care a intrat în camera de gardă alertat de alarma ce se auzea de la telefonul doctoriței.”

Trupul Ștefaniei Szabo a fost depus joi dimineață la capela spitalului din Buzău, unde colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu.

Ștefania Szabo urmează să fie înmormântată vineri în București.

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, buzau, doctorita,

Dată publicare: 31-10-2025 09:32

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7
Stiri actuale
CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7

Anul acesta ar putea fi deschisă circulația pe A7 între București și Adjud, dacă ritmul lucrărilor se menține, spune șeful CNAIR Cristian Pistol, pe tronsonul Domnești Târg – Adjud lucrările fiind de peste 90%.

Un preot din Constanța a fost încătușat de polițiști după un incident în trafic. „A dat cu pumnii în mașină”
Stiri actuale
Un preot din Constanța a fost încătușat de polițiști după un incident în trafic. „A dat cu pumnii în mașină”

Un preot de la o mănăstire din județul Constanța s-a ales cu dosar penal, după un scandal în trafic. Bărbatul s-ar fi șicanat cu un șofer, apoi a urmat o altercație între cei doi.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova
Stiri externe
FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova

SUA au anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta din cauza poziției ferme a Rusiei privind cererile legate de Ucraina, transmite FT.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28