Capitala intră într-un episod de iarnă, avertizează ANM. Vor fi temperaturi de până la -10 grade

Capitala se află sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă, anunţă meteorologii.

„În intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10,municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă”, a transmis ANM duminică noaptea.

La ora 01:30 grosimea stratului de zăpadă depus în Capitală era în medie de 3…4 cm, iar temperatura minimă era de - 5...-4 grade.

Vreme deosebit de rece

Pentru intervalul 11 ianuarie, ora 08:00 - 12 ianuarie ora 8.00, meteorologii prognozează vremea deosebit de rece.

„Cerul va fi noros, şi în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ şi se va depune strat de zăpadă în general de 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4...-3 grade, iar minima de -6...-5 grade”, transmite ANM.

În intervalul 12 ianuarie, ora 08:00 - 13 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menţine deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

