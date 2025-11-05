Percheziții de amploare la mai mulți medici suspectați de falsificarea studiilor de rezidenţiat. Erau fabricate în R. Moldova

05-11-2025 | 09:37
Procurorii Parchetului General şi ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale au efectuat miercuri dimineaţa 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în mai multe judeţe.

Claudia Alionescu

Operațiunea face parte dintr-un dosar în care mai mulţi medici sunt suspectaţi că au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea unor studii de rezidenţiat făcute la o universitate din Chişinău, Republica Moldova, deşi, în realitate, ei nu au urmat cursurile respective.

Una dintre percheziţii are loc la sediul Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, unde lucrează unul dintre cei 18 medici vizaţi de această anchetă, potrivit unor surse judiciare. 

Activităţile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, conform unui comunicat al Parchetului.

Ancheta vizează mai mulţi medici care au solicitat Ministerului Sănătăţii recunoaşterea titlurilor de calificare de medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Chişinău, depunând în acest sens diplomele aferente de absolvire a rezidenţiatului.

Ce titluri de calificare au obținut ilegal

Titlurile de calificare se refereau la diverse specialităţi, precum medicină de urgenţă, ortodonţie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară şi parodontologie.

"Din probatoriul administrat rezultă însă indicii temeinice că studiile de rezidenţiat, care presupuneau prezenţa fizică obligatorie a medicilor rezidenţi la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condiţiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenţi se aflau în România, unde erau salarizaţi cu normă întreagă", transmite Parchetul General.

În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 05-11-2025 09:36

