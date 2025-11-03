Proiect: Medicii care distribuie informații false pierd dreptul de a mai profesa. Colegiul Medicilor interzice pseudoștiința

Medicii care promovează informații false își vor pierde dreptul de a mai profesa, potrivit unui proiect de lege al Senatului. În paralel, Colegiul Medicilor a adoptat un nou Cod de Deontologie, care interzice medicilor promovarea pseudoștiinței.

Medicii din România care distribuie informații false ce pun în pericol sănătatea publică își vor pierde dreptul de mai profesa, potrivit unui proiect de lege aflat la Senat.

Proiectul de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniu lsănătății vine ca reacție la numeroasele cazuri înregistrate începând cu pandemia de Covid, în care mai mulți medici au derulat campanii publice împotriva vaccinurilor.

Consecința campaniilor duse de acești medici sunt dramatice: România are printre cele mai mici rate de vaccinare din lume și una dintre cele mai mari incidențe de decese la copii, din cauza lipsei lor de imunizare.

În plus, s-a format o masă critică uriașă de români convinși că vaccinurile și chiar medicina au fost special create pentru a face rău.

Senatorii încearcă acum să limiteze proporțiile dezastrului și propun următoarele texte de lege:

”Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi intemaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR”.

De asemenea, ”Răspândirea, de către un medic, în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se va sancţiona cu interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an la prima abatere, conform prevederilor alin. (1) litera e) ale art. 455 şi cu retragerea calităţii de membru al CMR, la a doua abatere, conform prevederilor alin. (1) litera D ale art. 455”.

În expunerea de motive, senatorii și deputații inițiatori din PSD și USR arată următoarele:

”În ultimii ani, s-a constatat o creştere alamantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit infomaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenţie, infomaţii care contravin dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi intemaţional. Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu”.

Antivaccinismul promovat de medici are un efect descurajant incalculabil asupra populației

Medicul „antivaccinist" aduce prejudicii majore actului medical şi imaginii breslei. Antivaccinismul militant, profesat public de către cadrele medicale, este dincolo de deontologia medicală. Este incalculabil efectul descurajant asupra populaţiei. Ezitarea la vaccinare şi generaţiile întregi cu rată scăzută de acoperire vaccinală sunt efectul cuantificabil al acestui tip de discurs – se mai arată în expunerea de motive.

”Potrivit unui studiu recent al Asociaţiei "Salvaţi Copiii”, peste 77% dintre cazurile de rujeolă din Europa sunt în România. Rata de acoperire vaccinală pentru rujeolă scade dramatic. Avem comunităţi cu acoperire vaccinală la a doua doză, la rapel, de doar 20%. Trendul e vizibil şi pentru alte tipuri de vaccinuri, consecinţa fiind creşterea incidenţei bolilor prevenibile prin vaccinare şi a spitalizărilor evitabile. Povara de boală prevenibilă poate fi ameliorată prin creşterea acoperirii vaccinale.

Afirmaţiile, complet false din punct de vedere ştiinţific, legate de riscurile vaccinării -nedovedite, neconstatate în statistici - sunt în conflict direct cu consensul ştiinţific şi contravin flagrant obligaţiei deontologice a fiecărui medic cu drept de liberă practică din România de a prezenta pacienţilor doar informaţii validate ştiinţific (…) Având în vedere gravitatea acestor consecinţe şi necesitatea protejării sănătăţii publice, se impune introducerea unor prevederi legislative specifice care să sancţioneze fem răspândirea de infomaţii false de către medici, să asigure rapiditatea procedurilor disciplinare şi să prevadă sancţiuni proporţionale gravităţii faptei”, se precizează în documentul citat.

Noul Cod de Deontologie interzice medicilor să mai promoveze pseudoștiința

În altă ordine de idei, Colegiul Medicilor din România a adoptat luni un nou Cod de Deontologie Medicală, iar una din prevederile actului interzice în mod expres promovarea de către medici a informațiilor false, pseudoștiințifice.

Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor din România a adoptat un nou Cod de Deontologie Medicală, document fundamental pentru exercitarea profesiei medicale.

Documentul care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, interzice promovarea de informaţii pseudoştiinţifice, reglementează telemedicina, utilizarea reţelelor sociale în comunicarea publică şi stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical.

”Noul Cod a fost actualizat şi adaptat în concordanţă cu standardele europene, prevederile legislative actuale şi evoluţia medicinei, pentru a răspunde noilor provocări din practica medicală, dar şi pentru a consolida respectul pentru pacienţi, respectul pentru medici şi încrederea publică în profesia medicală. Prin acest demers, Colegiul Medicilor din România (CMR) actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în concordanţă cu realităţile actuale şi transformările majore din sănătate, dar şi pentru a răspunde provocărilor generate de digitalizare, comunicarea şi publicitatea medicală, folosirea inteligenţei artificiale în actul medical, precum şi pentru a combate dezinformarea în medicină şi a întări principiile medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice”, anunţă, luni, Colegiul Medicilor din România, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, scopul principal al noului Cod de Deontologie Medicală este de a consacra ca principiu independenţa şi demnitatea medicului, de a consolida încrederea publică în profesia medicală şi de a proteja pacientul, reafirmând valorile fundamentale ale medicinei: respectul pentru viaţă, respectarea ştiinţei, profesionalismul, competenţa, integritatea şi solidaritatea profesională.

”Noul Cod de Deontologie Medicală aduce în atenţie principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice”, se arată în document.

În acest sens, ”medicii au obligaţia de a respecta principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice, precum şi de a promova opinii şi mesaje medicale fundamentate pe dovezi ştiinţifice, pe adevăr ştiinţific verificabil, general acceptate şi susţinute de comunitatea medicală academică modernă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limitele specialităţii şi competenţelor medicale deţinute”.

De asemenea, noul Cod aduce o nouă perspectivă asupra comportamentului profesional şi etic al medicului, precum şi principii pentru combaterea dezinformării medicale.

Reguli clare pentru telemedicină

”Astfel, constituie fapte nedeontologice folosirea autorităţii profesionale a medicului pentru a acredita informaţii neverificate, pseudoştiinţifice ori contrare cunoştinţelor medicale actuale, nefundamentate pe dovezi ştiinţifice sau pe adevăr ştiinţific verificabil, cu potenţial de a afecta sănătatea publică”, transmit medicii.

Noul Cod readuce în atenţia medicilor şi prevederi în legătură cu medicina la sfârşitul vieţii, respectiv ”în cazul pacienţilor la finalul vieţii, medicul, în limitele competenţelor sale, are datoria de a asigura îngrijiri terminale şi paliative fără discriminare pe criterii de vârstă, de diagnostic şi prognostic infaust, în conformitate cu prevederile Ghidului Consiliului European privind îngrijirile la sfârşitul vieţii şi legislaţia în vigoare”.

De asemenea, Codul prevede reguli clare privind comunicarea publică şi publicitatea medicală.

”Informaţiile transmise în spaţiul public trebuie să fie corecte, verificabile şi neutre, eliminând promisiunile, comparaţiile sau orice formă de publicitate care ar putea afecta demnitatea profesiei. În acelaşi timp, sunt clarificate canalele de comunicare acceptate şi se stabilesc norme de responsabilitate pentru utilizarea reţelelor sociale, astfel încât imaginea profesiei medicale să fie protejată, iar publicul să primească informaţii corecte şi bazate pe dovezi ştiinţifice”, mai arată Colegiul Medicilor.

Prin noul Cod, se consolidează principiile fundamentale ale profesiei medicale: prioritatea interesului pacientului, respectul pentru demnitatea umană, nediscriminarea, independenţa profesională şi protejarea secretului medical în era digitalizării.

”Relaţia medic-pacient este exclusiv profesională şi are la bază competenţa medicului şi respectarea de către pacient a recomandărilor medicale în urma consimţământului informat. Totodată, medicul curant are datoria de a respecta dreptul pacientului la o a doua opinie medicală. Un alt punct important vizează stabilirea regulilor de comportament în activitatea medicală. Codul interzice denigrarea colegilor, promovând în schimb respectul reciproc, colaborarea şi sprijinul între medici. De asemenea, noul Cod prevede că, în orice situaţie litigioasă ori divergenţă în activitatea profesională, cu un alt membru al Colegiului, înaintea oricărui demers public, este obligatorie procedura de conciliere din cadrul Comisiilor de litigii organizate la Colegiile Medicilor teritoriale”, se mai arată în comunicatul citat.

Un alt element de modernizare îl reprezintă reglementarea clară a practicii medicale la distanţă, prin telemedicină, şi definirea modului etic în care aceasta poate fi utilizată, cu respectarea confidenţialităţii şi a consimţământului informat.

De asemenea, Codul stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical, precizând că aceasta poate fi utilizată doar ca instrument auxiliar, fără a substitui raţionamentul clinic al medicului.

Noul Cod reafirmă independenţa profesională a medicului, care are dreptul şi obligaţia de a refuza orice dispoziţie administrativă sau economică ce contravine standardelor medicale ori siguranţei pacientului, fără teama de sancţiuni.

Totdată, Codul apără caracterul liberal al profesiei medicale, reafirmând că decizia clinică aparţine exclusiv medicului.

”Noul Cod de Deontologie Medicală este un cod al respectului – faţă de pacient, faţă de colegi şi faţă de profesia medicală. Este un instrument modern, adaptat medicinei de astăzi, care, în acelaşi timp, apără demnitatea medicului şi protejează pacientul. Prin acest Cod, Colegiul Medicilor din România reafirmă că etica este fundamentul încrederii dintre medic şi societate. Adoptarea noului Cod de Deontologie Medicală reprezintă unul dintre paşii esenţiali în modernizarea instituţiei Colegiului Medicilor din România, în reconsolidarea rolului CMR în cadrul sistemului de sănătate şi în îmbunătăţirea percepţiei publice asupra profesiei medicale, demers pe care l-am început cu noile organisme ale CMR încă de la preluarea mandatului de preşedinte al Colegiului Medicilor din România. Le mulţumesc tuturor colegilor care au lucrat intens la elaborarea acestui document”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Totodată, documentul pune accent pe transparenţă şi pe raportarea conflictelor de interese, dar şi pe principiul specializării profesionale.

Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România va fi trimis spre publicare în Monitorul Oficial şi va fi aplicabil, de la 1 ianuarie 2026, iar prevederile sunt obligatorii pentru toţi medicii care sunt membri ai CMR, precum şi pentru medicii care au dreptul de a presta, temporar sau ocazional, servicii medicale pe teritoriul României.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













