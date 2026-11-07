Prezent la Cluj-Napoca, ministrul a menţionat că există un medicament care lipseşte la nivel regional european, însă pentru acesta se caută o altă sursă de producţie împreună cu Agenţia Europeană a Medicamentului, potrivit Agerpres.

"Cunosc situaţia. Există un produs, nu o să-i dau numele, un produs farmaceutic care se produce doar în Ungaria şi unde producătorul are o discontinuitate, o problemă de producţie. El lipseşte nu doar în România, ci la nivel regional european. Identificăm acum prin Agenţia Europeană a Medicamentului o altă sursă de producţie", a spus ministrul Sănătăţii.

Tot mai mulți pacienți reclamă că tratamentele prescrise de psihiatru sau de neurolog nu mai sunt disponibile. Patru asociații ale medicilor psihiatri avertizează că întreruperea tratamentului poate duce la reapariția sau la agravarea simptomelor, pierderea stabilității și chiar sevraj sau spitalizare.

În cazul celorlalte medicamente antidepresive, ministrul a arătat că există stocuri suficiente, subiectul fiind discutat şi cu distribuitorii de medicamente.

"Cât despre celelalte antidepresive, de exemplu, sau alte medicamente de acest gen, am avut o întâlnire ieri cu Agenţia Naţională a Medicamentului, care a verificat stocurile. Există în momentul de faţă stocuri în România, în depozite, doar că nu există o acoperire la nivel naţional în farmacii. Eu am discutat şi cu distribuitorii de medicamente pentru farmacii, cu rugămintea de a distribui în cât mai multe farmacii. (...) Eu cred că de săptămâna viitoare vor fi distribuite mai uniform, dacă doriţi, în cazul farmaciilor", a menţionat ministrul.

Sistemul sanitar, afectat de „cea mai mare criză financiară”

Pe de altă parte, Alexandru Rogobete a afirmat că sistemul sanitar s-a confruntat, în ultimele şase luni, cu cea mai mare criză financiară din ultimii zece ani.

"Nu putem ignora că sistemul de sănătate a tranzitat cea mai mare criză financiară din ultimii zece ani, în ultimele şase luni. Sigur, au mai existat întârzieri, au mai existat blocaje, dar erau punctuale. De mult, de peste zece ani de zile, nu am mai avut un blocaj financiar în sănătate la nivelul UPU, la nivelul ambulanţelor sau la nivelul programelor naţionale de sănătate, extins la nivel naţional. De ce am ajuns în situaţia asta? Pentru că cineva a vrut să reducă deficitul cu orice preţ şi am plătit preţul", a menţionat ministrul.

El a arătat că la rectificarea bugetară, la Ministerul Sănătăţii, au fost atrase fonduri de 8,3 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei au acoperit nevoile financiare pentru zonele critice din sistemul de sănătate, cum ar fi UPU, Ambulanţa sau alte acţiuni prioritare legate de pacienţii cu AVC sau cu infarct.

"Diferenţa a fost alocată către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care a distribuit deja filele de buget către programele naţionale, respectiv către unităţile sanitare. Ce înseamnă asta? Că în locurile în care au existat discontinuităţi de medicamente din lipsă de bani, situaţia începe să se echilibreze şi se echilibrează de la o zi la alta. Cât despre discontinuităţile date de producători, pe care evident nu le poate controla nimeni, când apar aceste situaţii Ministerul Sănătăţii, împreună cu compania Ministerului Sănătăţii, Unifarm SA, identifică rapid alternative pe care le introducem în spital, pe perioadele respective", a conchis ministrul Alexandru Rogobete.