Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, faptul că a solicitat o întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai producătorilor de medicamente inovative şi generice, adăugând că accesul la medicamente şi la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, scrie Agerpres.

„Accesul la medicamente şi la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocraţie sau de lipsa deciziilor administrative. În mandatul anterior, am reuşit să actualizăm de două ori lista medicamentelor compensate, introducând peste 80 de modificări - medicamente noi şi extinderi de indicaţii terapeutice pentru tratamentele existente. Şi nu ne oprim aici! Am solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai producătorilor de medicamente inovative şi generice. Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate", a transmis Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că îşi doreşte ca, până la finalul acestui an, să fie introduse noi medicamente pe lista de compensate, astfel încât cât mai mulţi pacienţi să aibă acces la tratamentele de care au nevoie.

„Ca ministru al Sănătăţii, am responsabilitatea de a pune pacientul înaintea oricărui orgoliu politic. Sănătatea oamenilor nu poate aştepta! Încrederea ne face bine", a subliniat ministrul Sănătăţii.