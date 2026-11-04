''Federaţia SANITAS a subliniat că anul 2027 trebuie să aducă soluţii concrete, nu o nouă etapă de amânare a problemelor acumulate în sistem'', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a SANITAS.

Ce solicitări au avut sindicaliștii

În cadrul întâlnirii, sindicaliştii au susţinut următoarele priorităţi:

* O nouă lege a salarizării, construită prin negocieri reale cu partenerii sociali

Federaţia SANITAS solicită ca viitoarea lege a salarizării să reflecte valoarea, complexitatea şi responsabilitatea muncii din sistemul public de sănătate şi să ofere un tratament echitabil tuturor categoriilor profesionale.

"Am subliniat încă o dată necesitatea unui proces autentic de negociere, în care partenerii sociali să participe efectiv la construirea soluţiilor, nu doar să fie consultaţi asupra unor decizii deja formulate. Totodată, am solicitat evaluarea impactului bugetar al aplicării integrale a Legii-cadru nr. 153/2017, pentru a stabili dimensiunea reală a obligaţiilor salariale rămase neîndeplinite", a declarat preşedintele Federaţiei, Iulian Pope.

* Soluţii de creştere a veniturilor pentru anul 2027 şi recuperarea drepturilor salariale neacordate

Până la adoptarea unei noi legi, SANITAS consideră esenţială identificarea unor mecanisme care să permită creşterea veniturilor angajaţilor din Sănătate în anul 2027, menţionează sursa citată.

Drepturile salariale prevăzute de lege, dar neacordate ca urmare a aplicării incomplete a acesteia trebuie să constituie un punct de plecare în identificarea soluţiilor pentru 2027. Este necesară atât recuperarea acestor drepturi, cât şi corectarea inechităţilor care continuă să afecteze diferite categorii de personal, precizează sursa citată.

* Eliminarea restricţiilor care afectează personalul şi activitatea unităţilor sanitare

SANITAS a solicitat revizuirea şi eliminarea măsurilor restrictive introduse prin ordonanţele adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului 2026, care au afectat drepturile angajaţilor şi capacitatea de funcţionare a Sănătăţii.

''Am insistat asupra necesităţii asigurării personalului suficient, a eliminării blocajelor privind ocuparea posturilor şi a înlăturării restricţiilor care împiedică desfăşurarea activităţii în condiţii normale'', transmit sindicaliştii.

* Asigurarea unei finanţări adecvate şi predictibile pentru Sănătate

Federaţia SANITAS a atras atenţia asupra necesităţii asigurării resurselor financiare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului public de sănătate până la sfârşitul anului 2026 şi pentru fundamentarea realistă a bugetelor aferente anului 2027.

SANITAS consideră că dialogul cu Ministerul Sănătăţii trebuie să se concretizeze în măsuri asumate la nivel guvernamental, cu efecte reale asupra veniturilor şi condiţiilor de muncă ale angajaţilor.

"Am subliniat, în mod special, dificultăţile de finanţare cu care se confruntă sistemul public de sănătate şi necesitatea unui mecanism bugetar stabil, care să garanteze continuitatea serviciilor şi plata integrală a drepturilor angajaţilor. Subfinanţarea nu poate continua să fie compensată prin sacrificiile personalului sau prin diminuarea calităţii serviciilor oferite populaţiei. Un sistem sanitar performant nu poate fi construit prin limitarea resurselor umane şi financiare de care depinde. Pentru SANITAS, priorităţile dialogului social din următoarea perioadă sunt clare: venituri echitabile, recuperarea drepturilor salariale neacordate, finanţare corespunzătoare şi eliminarea restricţiilor care afectează funcţionarea sistemului", a precizat Iulian Pope.

Subiecte discutate au mai fost: plata corectă a gărzilor, sporului de ture şi a orelor prestate în zilele de sâmbătă/duminică şi sărbători legale; plata gărzilor efectuate de medicii rezidenţi; acordarea voucherelor de vacanţă până la sfârşitul anului; reclasificarea spitalelor; revizuirea normativului de personal, au precizat reprezentanţii SANITAS.