Aceste medicamente, antidepresive sau pentru Alzheimer, lipsesc și din alte țări europene.

Tot mai mulți pacienți reclamă că tratamentele prescrise de psihiatru sau de neurolog nu mai sunt disponibile.

„-S-a întâmplat să nu-l găsiți?

-În alte farmacii, da.

-Ce s-ar întâmpla dacă l-ați întrerupe?

-Prăpăd, dezastru”.

Beatrice Speteanu, farmacistă: „Lipsesc medicamente care sunt antidepresive, pentru tratamentul ADHD la copii, antiepileptice, inclusiv plasturi pentru Alzheimer. Cred că 1 din 3 telefoane ne întreabă când aducem, că le expiră rețeta, se dau și pe rețetă specială, verde, care e valabilă un anumit timp”.

Patru asociații ale medicilor psihiatri avertizează că întreruperea tratamentului poate duce la reapariția sau la agravarea simptomelor, pierderea stabilității și chiar sevraj sau spitalizare.

Probleme anunțate de producători și distribuitori din România care preferă să vândă în străinătate, pentru profit

Ciprian Băcilă, medic psihiatru: „Pacienții din sfera sănătății mintale se confruntă în aceste momente cu dificultăți în procurarea medicamentelor prescrise, atât în ambulatoriile de specialitate, cât și în centrele de sănătate mintală. Înlocuirea medicației nu este întotdeauna posibilă. La nivelul camerelor de gardă, lipsa antipsihoticelor injectabile face deosebit de dificilă desfășurarea acestei activități”.

În cazul unora dintre medicamente sunt probleme de fabricație anunțate de producători. Iar în alte situații găsim medicamentele doar în depozitele distribuitorilor.

Problema este, spune ministrul Sănătății, că acestea merg la exportul paralel. Este o practică legală, prin care medicamentele, deși sunt importate în România, sunt vândute mai departe, în țările care oferă mai mulți bani.