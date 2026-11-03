Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2026, personal medical ar fi sustras medicație cu regim special din unitatea spitalicească, fără a avea acest drept, potrivit News.ro. Surse din anchetă spun că este vorba despre opioide, medicamente folosite pentru combaterea durerii, dar care, în unele cazuri, sunt folosite în scop recreațional.

Perchezițiile au loc în cadrul operațiunii JUPITER și sunt coordonate de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Botoșani au pus în executare șase mandate de percheziție la sediul unei unități medicale din municipiu, la manager și director medical, dar și în Unitatea de Primiri Urgențe, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.

De asemenea, suspecții ar fi ajutat alți angajați să primească drepturi salariale pentru zilele de repaus, fără ca aceștia să presteze activitatea profesională.

Anchetatorii mai susțin că unele medicamente ar fi fost scoase din circuitul spitalului pentru a justifica noi achiziții de la anumite firme.

În dosar sunt investigate infracțiunile de delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și divulgarea de informații nedestinate publicității.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Rog instituţiile statului responsabile să-şi facă treaba până la capăt”

Întrebat dacă ştia despre perchezițiile de la Botoşani, ministrul Sănătăţii, Alxandru Rogobete, a declarat că a fost informat „cu câteva zile înainte”, însă informarea era „clasificată”.

„Informarea era sub nivel clasificat, deci nu am vorbit despre ea. Ştiam că urmează acest lucru. Mulţumesc şi rog instituţiile statului responsabile să-şi facă treaba până la capăt”, a afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că, din punctul său de vedere, este „un bun exemplu”, pentru că, în urmă cu câteva zile, a vorbit despre IOB, unde cu câţiva ani în urmă a existat aceeaşi situaţie.

”Vă asigur că în toate spitalele în care ajunge această informaţie sau aflăm că se întâmplă astfel de situaţii, vom acţiona rapid”, a subliniat Rogobete. Ministrul a precizat că va trimite şi Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară de Stat, care vor furniza date suplimentare procurorilor.