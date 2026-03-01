FIFA afirmă că urmărește cu atenție evoluția situației.

Mass-media spaniolă relatează declarațiile făcute de președintele Federației iraniene, Mehdi Taj, la televiziunea de stat iraniană: „Având în vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi și atacul Statelor Unite, este puțin probabil să putem privi cu seninătate Cupa Mondială, dar decizia aparține responsabililor din domeniul sportului.”

Suspendarea campionatului intern

Liderul a anunțat, de asemenea, suspendarea campionatului intern până la noi ordine.

Calificată pentru a patra fază finală consecutivă a Cupei Mondiale, Iranul figurează în grupa G a turneului co-organizat de Statele Unite, Canada și Mexic. Echipa va disputa cele trei meciuri din grupă în Statele Unite: împotriva Noii Zeelande, pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Belgiei, pe 21 iunie, tot la Los Angeles, și împotriva Egiptului, pe 26 iunie, la Seattle.

Reacția FIFA

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a declarat că forul internațional monitorizează cu atenție situația. „Am citit știrile (referitoare la Iran) în această dimineață, la fel ca voi”, a declarat liderul în cadrul adunării generale anuale a International Football Association Board, din Cardiff, Țara Galilor, potrivit declarațiilor raportate de ESPN. „Am ținut o ședință astăzi și este prematur să comentăm în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluția situației în toate domeniile, în întreaga lume. Vom continua să comunicăm, așa cum facem întotdeauna, cu cele trei guverne gazdă. Siguranța tuturor va fi asigurată”, a asigurat el.