Este răspunsul la o inițiativă privind reducerea avorturilor nesigure și posibilitate ca acestea să fie făcute gratuit în alt stat. În replică, Patriarhia Română susține că dreptul la viață al copiilor nenăscuți trebuie respectat. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în Europa au loc anual aproximativ jumătate de milion de avorturi nesigure.

Peste 1,1 milioane de oameni din Uniunea Europeană, dintre care 74.000 din România, au semnat inițiativa "Vocea mea, alegerea mea". Comisiei Europene i se cere sprijin financiar pentru statele membre care pot oferi, legal, întreruperi de sarcină în condiții de siguranță femeilor care nu au acces la avort sigur si legal în propria țară.

Corespondent ProTV: ”Comisia Europeană spune că statele membre pot folosi bani europeni deja existenți pentru a sprijini accesul la servicii de avort sigure și legale. Comisia indică Fondul Social European Plus, care poate fi folosit dacă statele membre decid acest lucru și dacă legislația națională permite. Concret, banii ar putea acoperi atât accesul la servicii medicale de avort, cât și, în anumite situații, costurile de deplasare pentru femeile care merg într-un alt stat membru”.

Prin Fondul European Social Plus, România poate accesa 9 miliarde de euro, din care a atras doar 20 la sută.

Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene: ”Statele membre care au cadrul legal vor crea un proiect — fără a intra în aspecte tehnice — vor decide suma de bani, numărul de beneficiari și vor deschide posibilitatea ca femeile din alte state membre să solicite sprijin, astfel încât să poată avea acces în acel stat membru la serviciile respective. Iar mobilitatea are loc dintr-o țară în care avortul nu este practicat către o țară în care avortul este legal".

Comisia transmite că nu vorbim doar despre o problemă medicală, ci și despre drepturile, demnitatea și libertatea femeilor. Avortul în condiții nesigure este o chestiune de sănătate publică, au mai declarat oficialii de la Bruxelles.

Avortul la cerere și cel terapeutic sunt cu plată în România

Potrivit unei cercetări făcute de Asociația Moașelor din România, din 176 de unități medicale publice care figurează cu secții de obstetrică-ginecologie, doar 7 unități fac întreruperi de sarcină. Cercetarea cuprinde și o serie de bariere cu care se confruntă pacientele, printre care cea legată de costuri.

O întrerupere de sarcină cu medicamente poate ajunge la 1.800 de lei, iar una chirurgicală, până la 4.800 de lei. Iar avortul la cerere și cel terapeutic sunt servicii medicale cu plată, atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Pe fondul dezbaterii, Patriarhia Română a transmis că susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți.

Corespondent ProTV: ”Reprezentanții Patriarhiei, au spus că, citez: "Potrivit învățăturii de credință ortodoxe, copilul nenăscut este o persoană cu suflet viu, iar avortul reprezintă suprimarea unui drept fundamental – dreptul la viață. De aseamenea, Biserica Română a menționat că sprijină femeile însărcinate care se confruntă cu dificultăți de ordin material, social și emoțional”.

Avortul la cerere este legal în România în primele 14 săptămâni de sarcină. După 14 săptămâni, este permis doar din motive medicale. În afara acestor condiții, fapta este considerată infracțiune.