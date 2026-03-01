Cetățenii români din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, spun autoritățile. Reuniune extraordinară a miniștrilor de externe

Ministrul Oana Țoiu, pe X: ”Anunțul privind moartea ayatolahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță.”

Reuniunea adună toți miniștrii de externe ai Uniunii Europene, pentru a analiza situația din Iran și din Orientul Mijlociu.

Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în…

Oficialii din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale țării noastre din Orientul Mijlociu sunt în contact în acest moment cu aproximativ 1000 de români.

Prioritate pentru a primi ajutor vor avea grupurile de elevi, dar și familiile cu copii. Potrivit informațiilor, peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha au cerut până în acest moment sprijin, dar nu au fost solicitări de repatriere din Iran și nici români răniți în această zonă de conflict.

De altfel, Ambasada României de la Teheran ne-a spus că are în evidență circa 450 de persoane cu dublă cetățenie, română și iraniană, care locuiesc de mulți ani în Iran. Acolo ar putea fi o problemă, prin simplu fapt că Iranul nu recunoaște a doua cetățenie, cea română.

Situația de acolo este însă în dinamică, iar Ambasada de la Teheran va oferi sprijin tuturor persoanelor care îl vor cere.