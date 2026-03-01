ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Cetățenii români din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, spun autoritățile. Reuniune extraordinară a miniștrilor de externe

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă duminică la reuniunea extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, convocată în urma atacurilor militare împotriva Iranului. 

Constantin Toma

Reuniunea adună toți miniștrii de externe ai Uniunii Europene, pentru a analiza situația din Iran și din Orientul Mijlociu.

Ministrul Oana Țoiu, pe X: ”Anunțul privind moartea ayatolahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță.”

Oficialii din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale țării noastre din Orientul Mijlociu sunt în contact în acest moment cu aproximativ 1000 de români.

Prioritate pentru a primi ajutor vor avea grupurile de elevi, dar și familiile cu copii. Potrivit informațiilor, peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha au cerut până în acest moment sprijin, dar nu au fost solicitări de repatriere din Iran și nici români răniți în această zonă de conflict.

De altfel, Ambasada României de la Teheran ne-a spus că are în evidență circa 450 de persoane cu dublă cetățenie, română și iraniană, care locuiesc de mulți ani în Iran. Acolo ar putea fi o problemă, prin simplu fapt că Iranul nu recunoaște a doua cetățenie, cea română.

Situația de acolo este însă în dinamică, iar Ambasada de la Teheran va oferi sprijin tuturor persoanelor care îl vor cere.

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică faptul că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran. 

Primării, consilii județene și companii în care statul este acționar încep să plătească abonamente la ChatGPT.

