În Statele Unite, el urmează să participe la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (4-16 martie), informează L'Equipe.

Spațiul aerian, închis

„Situația este neobișnuită. Spațiul aerian este închis și nimeni nu știe când vom putea zbura din nou. Nu știu cât va dura asta, așa că așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile în următoarele ore și zile. Cât despre mine, sunt bine. Desigur, am primit multe mesaje de la prieteni și cunoștințe. Toată lumea este îngrijorată. Dar vă pot spune că totul este în regulă”, a spus Medvedev.

Trofeu câștigat fără finală

Fostul lider al clasamentului ATP a cucerit trofeul la turneul de la Dubai fără să joace, în urma forfait-ului adversarului său din finală, olandezul Tallon Griekspoor, din cauza unei accidentări.

Daniil Medvedev ar trebui să dispute primul său meci la Indian Wells pe 6 sau 7 martie, în condițiile în care este unul dintre capii de serie ai turneului californian.