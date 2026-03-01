Până la acest moment nu este însă clar dacă acestea erau ţinta.

Tocmai de aceea, experții militari spun că mișcarea iraniană ar trebui privită cu multă precauție şi că deși ne aflăm relativ aproape de Cipru, un atac asupra României ar fi puțin probabil.

Virgil Bălăceanu, expert Orientul Mijlociu: ”Lovirea unei baze britanice în Cipru. N-ar fi o bază care aparține unui stat membru NATO. Deși Marea Britanie este membru NATO, Cipru nefiind, probabilitatea este foarte scăzută. Nu știm sigur dacă iranienii au capabilitatea, au sistemul de rachetă. Se vorbește doar de un singur sistem care probabil are o bătaie de aproximativ 2.500 de km. Rachetele cu care ei lovesc teritoriul Israelului și țările din Golf sunt rachete cu o bătaie maximă de 2.000 de km”.