Israelul a atacat și duminică, chiar la Teheran, în timp ce Iranul și-a reluat loviturile cu rachete în țările arabe din zona Gofului. Până la alegerea succesorului lui Khamenei, a fost desemnat un consiliu de conducere interimar, din care fac parte: președintele Iranului, ministrul justiției, dar și un ayatollah, Ali Reza Arafi, numit ca membru jurist al consiliului interimar.

Ayatolahul Khamenei a fost ucis în biroul său - a anunțat televiziunea de stat. În Iran urmează 40 de zile de doliu: "Eminența sa Imam Khamenei a urcat la înaltele ceruri, după ce a gustat dulcele nectar al martiriului, în luna sfântă a Ramadanului."

Noaptea târziu, anunțul morții liderului suprem a fost întâmpinat cu manifestații de bucurie, în stradă, în multe orașe iraniene. Asta a încurajat atât Israelul, cât și Statele Unite, să îi îndemne pe iranieni să se revolte și să răstoarne guvernul.

Însă, la lumina zilei, ceea ce se petrecea în stradă păreau mai degrabă manifestații pro-guvernamentale dar și pentru a jeli moartea ayatolahului Khamenei, liderul atotputernic al Iranului în ultimii 37 de ani.

Un oficial israelian, citat de agenția Reuters, a declarat că trupul fără viață al Ayatolahului în vârstă de 86 de ani a fost găsit printre resturile complexului din Teheran, unde își avea reședința. Televiziunea iraniană a transmis că șeful Statului Major al forțelor armate ale țării, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în atacurile aeriene.

Teheranul a confirmat, de asemenea, moartea comandantului Gărzilor Revoluționare, generalul Mohammad Pakpour. Iar mass-media de stat a raportat și că fiica lui Khamenei, ginerele și nepotul său au fost uciși în atac.

Surse militare și din serviciile de informații au declarat pentru CBS News că, în jur de 40 de oficiali iranieni au fost eliminați.

Kim Dozier, analist CNN pentru Afaceri Globale: ”Analiștii de informații din diverse capitale au spus că cel mai probabil scenariu este că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, trupele de elită și cele mai organizate și bine finanțate forțe din Iran, să intervină și să preia puterea într-un mod autoritar și să instaureze un fel de regim "marionetă", cu un nou ayatollah, ca figură oficială, pentru a continua lupta. ”

Trump, către armata islamică: ”Mai bine să nu facă asta, pentru că îi vom lovi cu o forță nemaivăzută”

Rămasă fără comandant, armata islamică a regimului a amenințat că va declanșa "cea mai devastatoare operațiune ofensivă" împotriva bazelor americane din regiune dar și a Israelului.

”Mai bine să nu facă asta, pentru că îi vom lovi cu o forță nemaivăzută”, - a răspuns Trump pe rețeaua lui de comunicare.

Cert este că Iranul a continuat atacurile aeriene. Au fost noi explozii în Dubai, Qatar, Bahrain și Kuweit.

Resturi de drone interceptate au căzut și peste un terminal al aeroportului din Dubai, care a fost evacuat. Potrivit surselor oficiale mai multe persoane au fost rănite acolo.

În Israel, sirenele de raid aerian au avertizat populația că Iranul a continuat să trimită rachete balistice. Un bloc de locuințe din Tel Aviv s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au anunțat un deces, o femeie de 40 de ani și peste 120 de răniți.

Jeremy Diamond, CNN, în Tel Aviv: ”Puteți vedea amploarea distrugerilor. Partea dreaptă a clădirii s-a prăbușit complet. Dar distrugerile se întind pe toată strada. Vedeți pe partea cealaltă structuri metalice complet sfărmate. Aceste vehicule au fost complet distruse de puterea exploziei.”

În replică, aviația militară israeliană a lovit inclusiv în mijlocul Teheranului, stocurile de rachete balistice iraniene, lansatoarele, dar și sistemele iraniene de apărare antiaeriene.

Armata israeliană a descris bombardamentele drept „cea mai amplă operațiune ofensivă din istoria forțelor aeriene ale țării” și a declarat că aproximativ 200 de avioane de luptă au lovit peste 500 de ținte, pe întreg teritoriul Iranului.

La rândul lor, americanii spun că au folosit muniție de precizie, în atacuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare, dar și drone de atac. Potrivit oficialilor iranieni, în întreaga țară au fost uciși peste 200 de oameni. Mai mult de jumătate ar fi murit după ce o rachetă a lovit o școală de fete din sudul țării.