Ungaria a ridicat nivelul de alertă teroristă. Care este nivelul în România

Ungaria a ridicat nivelul de amenințare teroristă în urma războiului din Iran, potrivit unui anunț făcut de premierul Viktor Orban, aflat în campanie electorală. În România, nivelul este păstrat la ”precaut”.

Viktor Orban a ridicat nivelul de alertă teroristă din Ungaria cu un nivel, în urma războiului din Iran, scrie agenția maghiară de presă Hirado. ”Am convocat o reuniune a Consiliului de Apărare sâmbătă după-amiază, deoarece evenimentele din Iran ar putea avea un impact indirect asupra situației de securitate a Ungariei. În special în ceea ce privește securitatea noastră energetică. Soldații maghiari servesc în Orientul Mijlociu. Nu au fost afectați de atacuri militare, sunt bine”, a declarat Viktor Orban. Reamintim că premierul suveranist Viktor Orban se află în plină campanie electorală.

”Trebuie să ne așteptăm la o creștere a probabilității actelor teroriste în întreaga Europă, așa cum s-a întâmplat recent. ”Acordând o atenție deosebită acelor țări în care trăiește un număr semnificativ de migranți, Ungaria se află într-o situație mult mai bună, dar vom ridica în continuare nivelul de pregătire pentru amenințările teroriste cu un nivel”, a continuat Orban. Declarațiile lui Viktor Orban pot genera confuzie sau induce o stare de neliniște, în condițiile în care premierul maghiar aflat în plină campanie electorală nu oferă detalii despre ce înseamnă această ridicare cu un nivel a amenințării teroriste.

Nu există informații clare și publice aflate la îndemână care să detalieze starea de fapt, în timp ce site-ul serviciului intern de intelligence al Ungariei nu oferă o scală de referință la care ne putem raporta, așa cum este cea disponibilă pe pagina serviciului omolog din România. SRI afișează pe prima pagină nivelul de alertă din România Nivelul de alertă teroristă din România se află în continuare la nivelul albastru, ” precaut ”, potrivit site-ului Serviciului Român de Informații (SRI).

Conform precizărilor oficiale, acest nivel ”se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există risc de producere a unui act de terorism, dar probabilitatea de comitere a acestuia este scăzută”. Principalul serviciu secret al României este cel care stabilește nivelul de amenințare teroristă din țara noastră, în funcție de toate informațiile sale în acest sens.

