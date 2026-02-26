Aceasta este concluzia mai multor rapoarte, potrivit cărora cele mai frecvente boli cronice răpun cu peste 10 la sută mai mulți pacienți, decât acum 15 ani. De vină e lipsa prevenției prin medicii de familie, susțin specialiștii.

Pe de altă parte, stilul de viață și îndeosebi fumatul au adus bolile respiratorii pe primul loc, la creșterea numărului de îmbolnăviri care ne scurtează viata.

”-Cu ce boli sunteți acum în tratament?

-Neuropatie, diabet, tensiune”.

”De la o vârstă, e normal să ai atâtea boli. Unii sunt sănătoși că... eu știu ce-au făcut la viața lor?”.

Un paradox între percepție și realitate domină sănătatea adulților români. Inexplicabil, procentul celor care se declară perfect sănătoși a crescut de la 27% în 2015, la 32% în 2024 în evaluările Comisiei Europene.

În fapt, evoluția reală este pe dos, arată datele Institutului Național de Statistică și ale sistemului medical. În ultimii 15 ani, rata mortalității din cauza bolilor cronice a crescut cu 10%.

În România, costul total estimat al îngrijirii medicale pentru cele mai răspândite 5 boli cronice a depășit 10 miliade de euro pe an. Vorbim de accidentul vascular-cerebral, boala cardiacă ischemică, de care e responsabilă îngustarea arterelor, diabetul tip 2, boala pulmonară cronică și cancerul mamar.

Mortalitatea asociată diabetului a crescut cu peste 50%

Potrivit rapoartelor Comisiei Europene, o treime dintre bărbații peste 65 de ani și femeile peste 55 de ani suferă de multiple boli cronice. Sub 2% declară că au o stare de sănătate foarte bună.​

Cea mai accelerată evoluție a fost observată la bolile aparatului respirator, unde rata mortalității s-a dublat în numai 15 ani.

Dr. Magda Ciobanu, medic pneumolog: ”Iarna, mulți oameni care se consideră sănătoși se prezintă la medicul pneumolog din cauza tusei, care durează mai mult de 6-8 săptămâni, și anturajul îl împinge de obicei pe fumător să se prezinte la medic. Din ce în ce mai mulți sunt diagnosticați cu cancer pulmonar și bronșită cu emfizem”.

Și rata mortalității asociate diabetului a crescut cu peste 50%, de la 9,8 la 15 decese la 100.000 de locuitori, conform datelor INS.

Dr. Ciprian Constantin, medic diabet și boli de nutriție: ”Există o epuizare fiziologică. Odată cu înaintarea în vârstă, se poate ajunge la 20% cazuri de diabet zaharat”.

Bolile cardiovasculare se mențin drept principala cauză de deces, fără mari salturi în ultimul deceniu - o medie de 690 de decese la suta de mii de români, potrivit organizației CES București.

Prof. dr. Dan Gaiță, medic cardiolog: ”80% din bărbații de 50 de ani au deja îngustări pe artere, de care știu sau nu știu. Și asta face să ne expunem la risc, fără a avea niciun simptom până la un anumit moment. De noi depinde să ne aducem niște ani nu numai mulți, ci și buni”.

Factorii care vulnerabilizează sănătatea populației sunt nenumărați, pentru că românii merg foarte rar la medicul de familie, care ar putea depista din timp bolile.