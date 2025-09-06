Ministrul Sănătăţii a cerut Colegiului Medicilor să ia mǎsuri de urgenţǎ, după conferinţa conspiraționistă cu medici din țară

Ministrul Alexandru Rogobete a mai spus că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin ”pseudoconferinţe” golite de orice conţinut ştiinţific. El a cerut Colegiul Medicilor din România să ia mǎsuri de urgenţǎ şi precizează că autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze.

”Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne. Astăzi, la Braşov, a avut loc o conferinţă fără nicio bază ştiinţifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină şi în instituţiile statului”, spune ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin ”pseudoconferinţe” golite de orice conţinut ştiinţific.

”Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgenţǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să îşi formeze proprii anticorpi, sancţionând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici faţă de adevăr şi faţă de pacienţi. În faţa manipulării, nu există neutralitate”, mai spune ministrul. Rogobete precizează că ”este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul faţă de pacienţi înseamnă adevăr şi ştiinţă, nu manipulare şi conspiraţii”.

”Profit de ocazie şi transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsaţi manipulaţi! Informaţi-vă din surse credibile şi fireşti, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi impostură. Am obligaţia să fiu tranşant: ştiinţa nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacţie este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze”, subliniază ministrul în mesaj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













