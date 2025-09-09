Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, convinși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite.

La noi, responsabilii nu au nicio strategie pentru a păstra doctorii în sistem.

În România sunt 174 de localități fără medic de familie, iar în Franța 151 de zone sunt declarate roșii – adică lipsite de personal medical. Ne confruntăm, practic, cu aceeași criză de doctori. Doar că francezii au gândit beneficii care să îi atragă pe medici să se mute la ei. De pildă: bonus de instalare 50.000 de euro, scutire de impozit timp de 5 ani, chiria cabinetului gratuită, apoi redusă, locuință.

Pe Ovidiu Puf, medic de familie din Arad, o asemenea ofertă l-a convins. De la 1 octombrie va profesa în Saint-Germain-de-la-Coudre, un sat francez cu o mie de locuitori, care de 6 ani nu a mai avut medic de familie. De bucurie, primarul de acolo l-a așteptat cu un mic dejun local. Iar cabinetul pe care l-a primit este nou și modern.

Radu Lupescu este medic anestezist într-un spital din Strasbourg, decorat de președintele Emmanuel Macron pentru activitatea din timpul pandemiei.

Radu Lupescu, medic anestezist: „Diferența majoră este faptul că sistemul în Franța este mult mai puțin piramidal, ești lăsat mai rapid să faci lucruri, sub îndrumare bineînțeles”.

Statisticile arată că 20% dintre medicii străini care profesează în Franța sunt români. Inclusiv în presa franceză găsim numeroase articole despre românii care s-au mutat în zonele roșii.

Raluca Comănescu, consultant în recrutarea medicală din Franța: „Avem și aici o birocrație, dar din ce îmi spun medicii este mai prietenoasă decât cea din țară. Comunitățile de aici se implică inclusiv în a găsi o soluție pentru soțul sau soția medicului, se implică în ceea ce privește înscrierea copiilor la școli. Vorbim despre o comunitate care realizează că e nevoie de un suport comun ca medicul să vină și să rămână pentru ei”.

La noi, din cei peste 10.000 de medici care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, doar o treime se află la sate.

La Beclean, o comună din județul Brașov, nu mai este medic de familie de trei ani. Cabinet există, dar stă gol.

Chiar dacă situația este gravă, nu avem nici măcar o strategie la nivel de țară.

Gindrovel Dumitra, Colegiul Medicilor din România: „Soluțiile nu sunt doar de natură financiară. E nevoie de cabinete, unele trebuie reconstruite de la zero, mai ales în zona rurală, e nevoie de dotare”.

Unul din 5 medici de familie de la noi are peste 70 de ani, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

