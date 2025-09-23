1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară

Au fost lacrimi de bucurie, marți, pe Arena Națională. Cei 1.400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au sărbătorit alături de prieteni și de familie.

Au rostit jurământul lui Hipocrate, iar catalogul a fost deschis pentru ultima oară. Cei mai mulți dintre viitorii medici spun că vor rămâne în țară, pentru că este nevoie de ei aici.

Alături de cei 1.400 de studenți au fost în jur de 20.000 de susținători. În aplauzele acestora, absolvenții au fost chemați pe scenă. În public i-am întâlnit pe soții Șelaru din Prahova. Părinții au muncit șase ani în Anglia pentru a-l ține pe Bogdan la facultate. Acum s-au întors acasă și sunt fericiți că fiul lor va deveni medic.

Reporter: „Cum au fost cei 6 ani?”

Bogdan Șelaru, student: „Au fost grei, au fost intenși, dar într-un final am reușit, să zic așa.”

Reporter: „Ce specializare vei alege? Ai ceva în gând?”

Bogdan Șelaru, student: „Eu momentan mă gândesc la psihiatrie, pentru că mi se pare că e un domeniu care se poate dezvolta foarte mult în momentul de față, mai ales în contextul actual.”

Reporter: „Vei rămâne în țară?”

Bogdan Șelaru, student: „Da, îmi doresc să rămân în țară, de aceea am ales această specialitate. Îmi doresc să stau aici și să fac bine semenilor mei.”

Aura Șelaru, părinte: „A fost greu, dar suntem fericiți și împliniți. Mai greu a fost pentru noi, recunosc. I-a trebuit susținere multă.”

Cei mai mulți dintre tineri nu au planuri să profeseze în străinătate. O treime dintre sărbătoriții zilei sunt străini.

Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultății de Medicină și Farmacie: „Sistemul sanitar de la noi a început să ofere niște condiții mult mai atractive, și sistemul educațional e altul. Mulți dintre ei sunt studenți din 30 de țări, printre care SUA, Australia, multe țări din regiunea Africii și a Orientului.”

Următorul hop și cel mai greu pentru viitorii medici va fi examenul de rezidențiat.

