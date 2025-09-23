1.400 de viitori medici au sărbătorit pe Arena Națională. Cei mai mulți spun că vor rămâne în țară

Stiri actuale
23-09-2025 | 19:26
×
Codul embed a fost copiat

Au fost lacrimi de bucurie, marți, pe Arena Națională. Cei 1.400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au sărbătorit alături de prieteni și de familie.

autor
Yvette Mîrza

Au rostit jurământul lui Hipocrate, iar catalogul a fost deschis pentru ultima oară. Cei mai mulți dintre viitorii medici spun că vor rămâne în țară, pentru că este nevoie de ei aici.

Alături de cei 1.400 de studenți au fost în jur de 20.000 de susținători. În aplauzele acestora, absolvenții au fost chemați pe scenă. În public i-am întâlnit pe soții Șelaru din Prahova. Părinții au muncit șase ani în Anglia pentru a-l ține pe Bogdan la facultate. Acum s-au întors acasă și sunt fericiți că fiul lor va deveni medic.

Reporter: „Cum au fost cei 6 ani?”
Bogdan Șelaru, student: „Au fost grei, au fost intenși, dar într-un final am reușit, să zic așa.”
Reporter: „Ce specializare vei alege? Ai ceva în gând?”
Bogdan Șelaru, student: „Eu momentan mă gândesc la psihiatrie, pentru că mi se pare că e un domeniu care se poate dezvolta foarte mult în momentul de față, mai ales în contextul actual.”
Reporter: „Vei rămâne în țară?”
Bogdan Șelaru, student: „Da, îmi doresc să rămân în țară, de aceea am ales această specialitate. Îmi doresc să stau aici și să fac bine semenilor mei.”

Aura Șelaru, părinte: „A fost greu, dar suntem fericiți și împliniți. Mai greu a fost pentru noi, recunosc. I-a trebuit susținere multă.”

Citește și
ambulanta bulgaria
Un bărbat a blocat două ambulanțe în Burgas, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările. Apoi a vrut să-i împuște

Cei mai mulți dintre tineri nu au planuri să profeseze în străinătate. O treime dintre sărbătoriții zilei sunt străini.

Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultății de Medicină și Farmacie: „Sistemul sanitar de la noi a început să ofere niște condiții mult mai atractive, și sistemul educațional e altul. Mulți dintre ei sunt studenți din 30 de țări, printre care SUA, Australia, multe țări din regiunea Africii și a Orientului.”

Următorul hop și cel mai greu pentru viitorii medici va fi examenul de rezidențiat.

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

Sursa: Pro TV

Etichete: medici, facultate, studenti, rezidenti,

Dată publicare: 23-09-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
ONU: Unii medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”
Stiri externe
ONU: Unii medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”

Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului, relatează luni dpa.  

Un bărbat a blocat două ambulanțe în Burgas, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările. Apoi a vrut să-i împuște
Stiri externe
Un bărbat a blocat două ambulanțe în Burgas, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările. Apoi a vrut să-i împuște

Un bărbat beat din Burgas a blocat cu mașina două ambulanțe aflate în misiune și i-a bătut pe medici, dar și pe martorii de pe stradă, cu ranga, după care a încercat să-i împuște.  

Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
Stiri Sociale
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, convinși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție
Stiri Sanatate
Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.

Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației
Stiri externe
Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației

Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28