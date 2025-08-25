România a inaugurat două unități de terapie mobilă aeriană. Modulele pot transporta, simultan, 4 pacienți în stare critică

25-08-2025 | 15:31
Două unități pentru terapie mobilă aeriană au fost inaugurate de către Departamentul pentru Situații de Urgență, la Baza Militară 90.

Daniel Nițoiu

Achiziționate cu fonduri europene, cele două module vor permite evacuarea și transportul simultan a patru pacienți în stare gravă.

Practic, pe o ramă metalică foarte solidă au fost așezate toate aparatele de care medicii au nevoie atunci când îngrijesc un pacient aflat în stare critică, de la targă până la aparat pentru pacienții care necesită intubare.

Este un aparat pentru aspirare fluide, defibrilatorul și mai multe injectomate, printre aparatele de care este nevoie. Sub targă sunt mai multe spații de depozitare.

Este, de asemenea, un aparat destinat pentru acele echipamente medicale care necesită să stea la o anumită temperatură și buteliile cu oxigen.

Tărgile sunt compatibile cu cele care se află deja pe ambulanțe, iar un astfel de modul poate fi foarte ușor instalat într-un avion de transport aerian. Celălalt modul inaugurat este deja instalat în avionul de tip Spartan al Bazei Aeriane 90, din Otopeni.

Șapte minute le-a luat militarilor să introducă modulul de terapie intensivă în acel avion, și este practic a doua încercare de a monta unitatea de terapie intensivă.

Până acum, România transporta pacienți critici cu două avioane aflate deja în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviație.

Acum, România practic și-a dublat această capacitate. Vorbim de transportul simultan a opt pacienți, dar totodată s-au îmbunătățit și condițiile, pentru că totul este mult mai fix, spun medicii care au participat la astfel de misiuni de transport aerian.

Avioanele vor rămâne într-un hangar al bazei militare. Vor fi dotate cu tot ce trebuie și vor fi inclusiv aduse și medicamentele necesare pacienților. Vor rămâne acolo și atunci când va fi nevoie.

Ele vor fi din nou urcate și instalate într-un astfel de avion. Au fost special configurate pentru a fi compatibile cu avioanele de transport aerian. Prețul acestor două unități mobile de terapie intensivă aeriană se ridică undeva la puțin peste 900.000 euro. 75% sunt fonduri europene nerambursabile, restul fiind suportat de către România. Această inițiativă a fost salutată și de Comisia Europeană.

Un reprezentant al Comisiei a fost prezent și a felicitat România pentru achiziție. Practic, suntem printre puținele țări europene care au în dotare așa ceva.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 25-08-2025 14:35

