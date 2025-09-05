Peste 1.000 de medici și asistenți în școlile Capitalei în prima zi de școală. PMB promite măsuri pentru reducerea traficului

Primăria Capitalei transmite că a luat măsuri pentru fluidizarea traficului în prima zi de școală. În plus, instituția anunță o creștere a numărului de polițiști locali pe străzi, dar și a numărului de cadre medicale din școli.

Cu doar două zile înainte de începerea noului an școlar, Primăria Municipiului București anunță că a luat „măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier”.

În ceea ce privește siguranța în trafic și evitarea blocajelor, PMB transmite faptul că au fost luate măsuri precum: prevenirea opririlor neregulamentare pe principalele artere (inelul principal, Bd. Ferdinand I, Bd. Pache Protopopescu), reorganizarea și suspendarea temporară a parcărilor pentru eliberarea benzilor, verificarea semnalizării rutiere și împiedicarea accesului vehiculelor pe benzile dedicate transportului public.

Peste o mie de medici și asistenți în cabinetele școlare

Din 8 septembrie, Direcția de Medicină Școlară a ASSMB asigură prezența zilnică a peste 1.000 de medici și asistenți în școli, grădinițe și universități din Capitală.

Rețeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în școli și grădinițe, 13 în universități) și 519 cabinete de medicină generală (509 în școli și 10 în universități).

Elevii beneficiază de:

•asistență medicală zilnică;

•campanii de educație pentru sănătate și programe de prevenție;

•monitorizarea stării de sănătate și intervenții rapide;

•consultații și tratamente stomatologice gratuite.

În plus, PMB anunță două programe noi sprijină sănătatea copiilor:

•SMILE-2: aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 și 17 ani;

•FOCUS VDR: sprijin financiar de 500 lei pentru ochelari de vedere pentru copii cu vârste între 0 și 17 ani.

