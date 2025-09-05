Peste 1.000 de medici și asistenți în școlile Capitalei în prima zi de școală. PMB promite măsuri pentru reducerea traficului

Stiri actuale
05-09-2025 | 16:57
elevi, prima zi de scoala
Inquam Photos / Ovidiu Iordachi

Primăria Capitalei transmite că a luat măsuri pentru fluidizarea traficului în prima zi de școală. În plus, instituția anunță o creștere a numărului de polițiști locali pe străzi, dar și a numărului de cadre medicale din școli.

autor
Adrian Popovici

Cu doar două zile înainte de începerea noului an școlar, Primăria Municipiului București anunță că a luat „măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier”.

În ceea ce privește siguranța în trafic și evitarea blocajelor, PMB transmite faptul că au fost luate măsuri precum: prevenirea opririlor neregulamentare pe principalele artere (inelul principal, Bd. Ferdinand I, Bd. Pache Protopopescu), reorganizarea și suspendarea temporară a parcărilor pentru eliberarea benzilor, verificarea semnalizării rutiere și împiedicarea accesului vehiculelor pe benzile dedicate transportului public.

Peste o mie de medici și asistenți în cabinetele școlare

Din 8 septembrie, Direcția de Medicină Școlară a ASSMB asigură prezența zilnică a peste 1.000 de medici și asistenți în școli, grădinițe și universități din Capitală.

Rețeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în școli și grădinițe, 13 în universități) și 519 cabinete de medicină generală (509 în școli și 10 în universități).

Citește și
Daniel David
Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți

Elevii beneficiază de:
•asistență medicală zilnică;
•campanii de educație pentru sănătate și programe de prevenție;
•monitorizarea stării de sănătate și intervenții rapide;
•consultații și tratamente stomatologice gratuite.

În plus, PMB anunță două programe noi sprijină sănătatea copiilor:

•SMILE-2: aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 și 17 ani;
•FOCUS VDR: sprijin financiar de 500 lei pentru ochelari de vedere pentru copii cu vârste între 0 și 17 ani.

Oameni de afaceri suspectați de evaziune cu mașini de lux, în arest la domiciliu. Sechestru de 10 milioane de euro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Capitala, elevi, PMB, noul an scolar,

Dată publicare: 05-09-2025 16:40

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor
Stiri Sanatate
Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor

Aproape 4.000 de cazuri Covid s-au înregistrat în ultima săptămână în România, cele mai numeroase fiind în rândul copiilor sub 9 ani. A crescut astfel și numărul copiilor ajunși la spital, în condițiile în care școala începe peste doar câteva zile.

Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți
Stiri Educatie
Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.

În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Recomandări
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Stiri externe
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28