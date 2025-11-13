Medic: Doctorii din România câștigă cel puțin la nivelul Germaniei. Nu e lipsă de personal, sunt distribuiți greșit

13-11-2025
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al Enayati Medical City, primul oraş medical din România, spune că în spitalele din România nu este o lipsă de personal, dar oamenii sunt distribuiţi greşit.

Medicul Enayati a subliniat că doctorii din România au câştiguri similare cu cele din Germania.

”Nu e o lipsă de personal, e numai o distribuţie greşită. Nu e că gărzile sunt prost plăţite, medicii câştigă cel puţin la nivelul Germaniei acum. E o chestie de neimaginat acum 10 ani. Deci nu e problema financiară a medicilor şi de aceea nici plecările nu mai sunt aşa de multe şi banii care îi câştigă unii medici cumulat, privat, stat, farma şi aşa mai departe, sunt la nişte sume astronomice. Deci, cum am zis, problema de distribuţie a medicilor, noi, în Bucureşti, avem un surplus. Şi în toate oraşele universitare avem un surplus de medici. Da, într-adevăr, dacă te duci în oraşe mai mici şi în sate, acolo avem lipsa”, a declarat Wargha Enayati, miercuri seară.

Medicul a precizat că ţări precum Spania sau Franţa sunt mai deschise în a avea medici din Orient.

Statul se opune aducerii de medici din Africa sau Asia

”Ei sunt mult mai deschisi faţă de medicii din Orient, de exemplu, care la noi e tabu. La noi Colegiul Medicilor, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, toate organizaţiile inhibă şi nu ne lasă să aducem medici din ţările africane, din ţările din Asia Centrală şi apropiată, să aducem medici de acolo. Chiar nu lăsăm să intre medici care au făcut facultatea aici în România să vină înapoi să-şi facă meseria cu experienţă 10-20 de ani în Liban, Iran sau oricare ţară. Şi punând o condiţie, ok, veniţi înapoi, dar trebuie să mergeţi în zone rurale în care noi vă spunem unde să mergeţi. Deci acest concept, de a trimite medici în zone mai puţin populate e o strategie pe care Ministerul Sănătăţii trebuie să pună foarte multă energie”, a mai spus Wargha Enayati.

Sursa: News.ro

