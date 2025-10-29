Omisiunea gravă a medicilor de la Bagdasar-Arseni, în cazul pacientului care a murit cu arsuri pe 70% din corp

Doi medici din Bucureşti au fost reţinuţi pentru 24 de ore, într-un dosar de malpraxis, după ce un pacient care suferise arsuri grave ar fi murit în urma unor erori de tratament.

Şeful secţiei în care sunt îngrijiţi pacienţii cu arsuri grave de la Bagdasar-Arseni şi o fostă colegă a acestuia sunt acuzaţi de ucidere din culpă, pentru că nu şi-ar fi făcut datoria. Mai mult, șeful secției ar fi încercat să falsifice documente medicale, pentru a ascunde erorile.

Perchezițiile în spital au început înainte de prânz.

Corespondent PROTV: „Puțin după ora 10 procurorii și polițiștii au descins în spitalul Bagdasar-Arseni și au mers direct în secția în care sunt îngrijiți pacienții au arsuri grave. Sunt deja câteva ore de când verifică documente medicale și caută probe".

Eugen Turcu - cel care coordonează unitatea funcțională de arși a Spitalului Bagdasar-Arseni a fost dus direct la audieri.

Ioana Apostolescu, pensionată în urmă cu două luni, este al doilea cadru medical cercetat. Apostolescu a fost luată de acasă

Anchetatorii au suspiciunea că cei doi nu au acordat tratamentul corespunzător unui pacient de 52 de ani cu arsuri grave, care, în cele din urmă, a murit.

Bărbatul a ajuns în Bucureşti după ce pe 24 august a fost rănit grav într-o explozie produsă în locuinţă. A fost transportat la Spitalul din Călăraşi, apoi transferat la Craiova.

Două zile mai târziu, (26 august) pacientul care avea, potrivit familiei, răni pe 70% din suprafaţa corpului, a fost adus la Bagdasar-Arseni din Capitală.

Aici a fost primit de medicul Ioana Apostolescu, aflată în ultima gardă înainte de pensionare. Doctorița ar fi curățat plăgile pacientului, însă doar pe baza evaluării făcute în spitalul din Craiova, fără să facă propria evaluare, așa cum prevăd protocoalele.

Nu ar fi văzut că bărbatul avea arsuri grave și pe spate, așa că nu i le-a tratat.

Ulterior, bărbatul a fost preluat de medicul Eugen Turcu. Acestuia, colega îi recomandase, din nou contrar protocoalelor medicale, să nu schimbe pansamentele.

Așa că doctorul Turcu le schimbă abia în următoarea zi, pe 28 august, însă nu face nici el propria evaluare a bolnavului și rănile de pe spate rămân neidentificate și netratate.

Pe 29 august, pacientul trebuia dus în sala de operație, dar a fost eliminat din programul operator fără nicio justificare.

Abia pe 30 august, la șase zile de la explozie, un alt medic de la Bagdasar descoperă arsurile de pe spatele pacientului și i le curăță.

Era însă prea târziu, starea i se agravase, iar pe 31 august a murit. În ziua următoare, pe 1 septembrie, medicul Turcu Eugen ar fi consemnat în foaia de deces, că pacientul ar fi fost pansat zilnic în sala de operații. În confruntarea cu doctorița care a descoperit arsurile de pe spatele pacientului a negat existența lor, dar apoi ar fi modificat și fișa medicală, trecând un procent mai mare de arsuri.

Fiul pacientului, în vârstă de 26 de ani, este în stare de șoc. Povestește că ar fi vrut să își trimită tatăl în străinătate pentru a fi îngrijit.

Fiul pacientului: „Am fost la vizită și am ieșit bucuroși că ne-a zis că e stabili, și m-au sunat dimineața că a făcut stop cardio-respirator și a murit. Am vrut să-l transferăm în străinătate, dar nu am reușit".

Tânărul povestește că explozia i-a nenorocit toată familia. Mama lui, de 45 de ani, s-a stins la Spitalul de Arși din București.

Ce a stabilit Pachetul

„În perioada 26 - 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală.

Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale.

Omisiunile celor doi suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025.

În cauză s-a mai stabilit că, în exercitarea atribuțiilor de medic curant, suspectul, urmărind să creeze o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite, precum și de respectare a standardelor impuse în tratamentul pacienților arși, a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale.

Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile.

Ulterior, suspectul a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării.

La data de 29.10.2025, cei doi suspecți au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore”.

