România, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze

Stiri Sanatate
07-11-2025 | 19:30
În Franța unul din cinci medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români.

autor
Liliana Curea

Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct.

Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să-i păstreze în țară.

Olivia Sgarbură și-a început cariera de medic în București, dar de 15 ani profesează în Franța. Este vicepreședinta Societății Francofone de Chirurgie Oncologică.

Olivia Sgarbură: ''Există acest entuziasm şi umanite, plus acces la cercetare de vârf, mă simt în siguranţă și pentru că pot să ofer tot ce se poate mai bun pentru pacienții mei, raporturile sunt civilizate și bazate pe încredere, am la îndemână protocoale”.

În Franța, 18% dintre medici sunt străini. Cei mai mulți provin din Africa de Nord și România.

Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică avertizează că țările cu venituri mai mici riscă să rămână fără personal medical și să fie nevoite să importe medici.

Corespondent ȘtirileProTV: ''În România, înregistrați la Colegiul Medicilor, sunt 481 medici străini. Cei mai mulți din Italia, Moldova și Măroc. 320 au aviz de liberă practică - adică pot lucra fără probleme. Cu practică supravegheată sunt înregistrați 80 - aici intră medicii rezidenți, 81 au competență limitată - ei pot da consultații de exemplu, dar nu au parafă. Și mai sunt 39 cu avize temporare - aici intră cei care vin de exemplu pentru diferite intervenții chirugicale''.

În Finlanda numărul medicilor născuți în străinătate s-a mărit de patru ori în 20 de ani. Acolo statul a făcut eforturi pentru a rezolva lipsa de specialiști. Universitățile oferă programe de formare în domeniul asistenței medicale în limba engleză, combinate cu cursuri de limbă finlandeză, pentru a facilita angajarea absolvenților.

La noi, lipsa de specialiști se resimte grav. Mai mult, cei care vor să vină sunt blocați de birocrație.

Marius Ungureanu, Directorul Departamentului de Sănătate Publică UBB: ''Mecanismele care sunt implicate în recunoașterea și echivalarea diplomelor de studii sunt extrem de stufoase. Se comunică atât de dificil. Avem resursă umană valoroasă, care s-ar întoarce în țară și de care sistemul ar putea să beneficieze, dar nu este posibil acest lucru pentru că mecanismele sunt extrem de greoaie. În continuare se solicită documente peste documente se cer reveniri în așa fel încât, din păcate, nu avem acest potențial pe deplin împlinit''.

Autoritățile din sănătate spun că lucrează la simplificarea lucrurilor, inclusiv pentru integrarea medicilor care vor să vină în România din Uniunea Europeană.

